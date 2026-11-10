طلاب مدرسة سان جورج بالمنيا يجمعون التبرعات لإنقاذ الطفل روبين من ضمور العضلات

تبرع طلاب مدرسة سان جورج بمركز مطاي ومعلموها لعلاج الطفل روبين المصاب بضمور العضلات، وتبلغ تكلفة العلاج الجيني نحو 150 مليون جنيه.

تحولت حصالة صغيرة داخل مدرسة سان جورج ب مركز مطاي شمال محافظة المنيا إلى وسيلة أمل لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، هو الطفل روبين مايكل رفعت ، المصاب بمرض ضمور العضلات. وبادر طلاب المدرسة بجمع التبرعات من مصروفهم اليومي، فيما يحتاج علاج الطفل إلى نحو 150 مليون جنيه، وهو مبلغ تعجز أسرته عن توفيره بمفردها.

بدأت القصة عندما وضع الطلاب صندوقا كرتونيا كتبوا عليه عبارة 'الطفل روبين'، دون أن يعرف كثير منهم حجم المعركة التي يخوضها زميلهم مع أسرته ضد المرض. ومع انتشار مقاطع الفيديو التي وثقت المبادرة على موقع فيسبوك بالمنيا، تزايدت الدعوات بالشفاء للطفل والمطالبات بتكثيف حملات التبرع لتوفير العلاج الجيني اللازم لحالته.

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تفاصيل مبادرة طلاب مدرسة سان جورج لجمع التبرعات

قدم طلاب مدرسة سان جورج التبرعات من تلقاء أنفسهم، إذ لم يطلب منهم أحد المساعدة، ووضعوا في الصندوق الكرتوني ما استطاعوا توفيره من مصروفهم اليومي. وظهر الأطفال في الفيديوهات المتداولة وهم يتسابقون للمشاركة، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين.

من أبرز المشاهد التي تداولها المتابعون ظهور هاني برنابا، مدير مدرسة سان جورج، برفقة إحدى الطالبات وهي تفرغ حصالتها الصغيرة التي كانت تدخر فيها مصروفها، وتضع كل ما بداخلها لصالح زميلها المريض. وصفق المدير للطالبة أمام الكاميرا، ثم نشر الفيديو على أمل أن تصل الرسالة إلى أكبر عدد من المواطنين، ليشارك الجميع في إنقاذ الطفل.

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ولم تقتصر المبادرة على الطلاب، إذ أكد هاني برنابا أن جميع العاملين بالمدرسة قرروا استقطاع جزء من رواتبهم والتبرع به لصالح روبين. وأوضح أن الأطفال أعدوا الصندوق الكرتوني لجمع التبرعات بحسب مقدرة كل فرد، تعبيرا عن تضامنهم مع زميلهم.

مناشدة أسرة الطفل روبين لتوفير العلاج الجيني

تواصل أسرة الطفل روبين مايكل رفعت إطلاق المناشدات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بسرعة توفير العلاج الجيني الذي يحتاجه نجلها. وتشير الأسرة إلى أن تكلفة هذا العلاج تصل إلى نحو 150 مليون جنيه، وهو مبلغ لا تستطيع تدبيره وحدها.

وتعلق الأسرة آمالها على تكاتف المواطنين والجهات المعنية وأصحاب القلوب الرحيمة، حتى لا تضيع فرصة إنقاذ طفل لا يزال في بداية عمره. وتعكس هذه المناشدات حجم الفجوة بين تكلفة العلاج وقدرة الأسرة المالية، وهي فجوة دفعت زملاء الطفل ومعلميه إلى المبادرة بالتبرع.

أثر المبادرة على حملات التبرع ومستقبل حالة الطفل

أسهمت مبادرة طلاب مدرسة سان جورج في لفت الانتباه إلى حالة الطفل روبين، إذ انتقل صدى الفيديوهات من صفحات المدرسة إلى صفحات أوسع على فيسبوك، مع دعوات متكررة للمشاركة في حملات التبرع. ويرى المتابعون أن هذه المبادرة الصغيرة في حجمها قد تشجع آخرين على الإسهام بما يستطيعون من مال.

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لم تحدد المصادر المتاحة موعدا محددا لبدء العلاج الجيني، ولا آلية رسمية لجمع التبرعات أو الجهة التي ستتولى إدارتها. ويبقى الهدف المعلن هو توفير نحو 150 مليون جنيه لتغطية تكلفة العلاج، مع استمرار المناشدات التي تطلقها الأسرة وإعادة نشر مقاطع المبادرة بين المواطنين.