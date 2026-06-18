طلاب الثانوية العامة يستعدون لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026

ستعرض إجراءات الوزارة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2026، وتتضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، وتحديد مستوى امتحانات هذا العام، وتخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا بعد يومين فقط ، حيث تبدأ ال امتحانات رسميا الأحد القادم الموافق 21 يوينو 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 وستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني إجراءات الوزارة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 مشددًا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال ال امتحانات وضمان انتظامها، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا بعد يومين فقط ، حيث تبدأ الامتحانات رسميا الأحد القادم الموافق 21 يوينو 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 وستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات الوزارة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 مشددًا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال الامتحانات وضمان انتظامها، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين





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ثانوية عامة امتحانات وزير التربية والتعليم توفير بيئة امتحانية انتظام تسيير أعمال الامتحانات

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