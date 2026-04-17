طهران تتوعد: مضيق هرمز مفتوح بشروط إيرانية مع اتهام أمريكا بالكذب

مسؤولون إيرانيون يؤكدون أن مضيق هرمز لن يبقى مفتوحًا أمام سفن مرتبطة بدول معادية في ظل استمرار الحصار، ويتهمون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق ادعاءات كاذبة. وتتأثر أسعار الطاقة والأسواق العالمية بهذا التوتر.

في تصريحات حاسمة تحمل في طياتها تهديدًا مباشرًا، أكدت وزارة الدفاع ال إيران ية عبر متحدثها رضا طلائى أن مضيق هرمز ، الشريان الحيوي للملاحة العالمية، لن يبقى مفتوحًا إلا بشروط محددة تفرضها طهران، مشددة على أن عبور السفن المرتبطة بـ "قوى معادية" غير مسموح به مطلقًا. هذه التصريحات تأتي في سياق متصاعد من التوتر بين إيران و الولايات المتحدة ، خاصة بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفتها طهران بـ "غير الصحيحة" والكاذبة.

من جانبه، لم يتردد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في وصف ادعاءات ترامب بأنها "سبعة أكاذيب خلال ساعة واحدة"، مؤكدًا أن هذه الأساليب لن تحقق أي نصر في الحرب أو تقدم في المفاوضات. وأضاف قاليباف في تصريحات مفصلة أن استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على إيران سيكون له عواقب وخيمة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث لن يبقى مفتوحًا كما كان. وأوضح أن أي عبور للمضيق سيخضع لـ "المسار المحدد" وبـ "إذن من إيران"، مما يعني أن طهران تحتفظ بحقها الكامل في التحكم في حركة السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. شدد المسؤول الإيراني على أن قرارات فتح أو إغلاق المضيق، والقواعد التي تحكمها، لا تُتخذ على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التصريحات الإعلامية، بل تُحسم في "الميدان"، في إشارة واضحة إلى القدرات العسكرية الإيرانية. وأكد قاليباف أن الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام هما جزء لا يتجزأ من أي حرب، ولكنه في الوقت ذاته جازمًا بأن الشعب الإيراني لن يتأثر بهذه الأساليب وسيبقى صامدًا في مواجهة الضغوط الخارجية. هذه المواقف الرسمية الإيرانية تثير قلقًا متزايدًا بشأن استقرار الملاحة في الخليج العربي وتأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية، حيث يُعد مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية لحصة كبيرة من النفط المنتج عالميًا. السيناريوهات المحتملة لتأثير هذا التوتر على اقتصاديات دول المنطقة، بما في ذلك مصر، بدأت تظهر في تحليلات الخبراء، مع تساؤلات حول إمكانية انخفاض أسعار البنزين في مصر حال حدوث انفراجة في مضيق هرمز، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل التصعيد الحالي. يترقب العالم بحذر ما ستؤول إليه هذه التطورات، خاصة وأن أي إغلاق أو تعطيل للمضيق سيشكل ضربة قوية للاقتصاد العالمي





