طه النعماني يفتتح الموسم الثاني لدولة التلاوة بجائزة مليوني جنيه

انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج دولة التلاوة بمشاركة طه النعماني، بتميز قرآني وجوائز مالية تصل لمليون جنيه لكل فائز في فريقي التجويد والترتيل.

انطلقت رسمياً الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسابقة دولة التلاوة القرآنية الكبرى في مصر، حيث افتتح الشيخ طه النعماني هذه الحلقة بتلاوة آيات من سورة يوسف، في أجواء روحانية مليئة بالخشوع والتدبر.

افتتاح تاريخي بمشاركة قراء متميزين

قدم طه النعماني تجربة صوتية فريدة، حيث بدأ الحلقة بآيات من سورة يوسف، مما أضفى على الليلة إقبالا شعبيا كبيرا واهتماما إعلاميا واسع النطاق، وسط احتفال جماعي بجمال الصوت وعذوبة الترتيل.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الأوقاف المصرية بقيادة محمد مختار جمعة ، لتعزيز مكانة القرآن الكريم وترسيخ قيمه الأخلاقية والثقافية بين مختلف فئات المجتمع.

آلية العمل والتفاصيل التنظيمية للمسابقة

أعلنت وزارة الأوقاف أن الموسم الثاني من البرنامج يهدف إلى جمع مواهب قرآنية استثنائية من جميع أنحاء الجمهورية، حيث شارك في التصفيات الأولية ما يقارب 25 ألف متسابق من جميع الفئات العمرية.

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وسيتقدم هؤلاء المتسابقون لنهائيات صاخبة يشارك فيها 32 صوتا هم الذين اجتازوا المراحل السابقة بنجاح، في سباق محموم لاختيار الأصوات الأكثر تميزا وتألقا في عالم التلاوة القرآنية.

وتتولى إدارة هذه المسابقة الكبرى شخصيات بارزة مثل الإعلامي عبد الرحمن عبد الفتاح ، الذي أكد أن مصر هي أرض التلاوة الحقيقية، وأنهم يكتبون فصلا جديدا من تاريخ هذه المسابقة العريقة.

القيمة المالية للجوائز والمكافآت

تتنافس الفرق المشاركة على جوائز مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليونى جنيه مصري ، وهو مبلغ كبير يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا المشروع الدعوي والثقافي الهام.

وتوزع هذه الجوائز بقيمة مليون جنيه للفائز بفرع الترتيل، ومبلغ مماثل مليون جنيه للفائز بفرع التجويد، مما يجعلها من أثري مسابقات القرآن الكريم في العالم العربي من حيث القيمة المادية.

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الأثر المجتمعي ومستقبل المشاركين

لا تقتصر الفوائد على الجانب المادي فقط، بل يتضمن البرنامج منح الفائزين الفرصة لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، مما يعزز حضورهم في الحياة الدينية.

وتستمر هذه المسابقة في تقديم نماذج مشرقة من الحفظ والتلاوة، وتهدف إلى إحياء مدرسة التلاوة المصرية التي تشتهر بالعالم أجمع برونقها وسلاسة أدائها وتقنياتها المعقدة.