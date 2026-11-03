طه عزت يوضح أسباب عدم عقاب شيكو بانزا بخلعه سرواله

كشف رئيس لجنة المسابقات رابطة الأندية المحترفة، طه عزت، السببي النظامية لعدم توقيع العقاب على اللاعب الأنغولي شيكو بانزا بعد واقعة خلعه السروال، مؤكداً أن اللوائح تعتمد على الشريط الرسمي فقط.

أكد طه عزت ، رئيس لجنة المسابقات ب رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، أن عدم توقيع أي عقوبة على الأنغولي شيكو بانزا بعد واقعة خلعه السروال، يعود إلى أسباب قانونية وإجرائية صارمة تحدد اختصاصات اللجان. جاء ذلك رداً على تساؤلات واسعة النطاق حول سبب عدم معاقبة اللاعب الذي ارتكب الفعل بعد انتهاء المباراة بين الزمالك و المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

أسباب قانونية لعدم العقاب

أوضح طه عزت، خلال استضافته في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة صدى البلد، أن الواقعة حدثت فعلياً بعد الانتهاء من زمن المباراة، وليست جزءاً من الأحداث المسجلة داخل الشريط الرسمي للمباراة. وأضاف أن اللوائح المعمول بها في أغلب الدوريات العالمية لا تعتمد كدليل أساسي على شهادات حكام المباريات أو مراقبيها بشكل منفصل.

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بدلاً من ذلك، تظل الوثائق الرسمية مثل شريط المباراة والبث التلفزيوني الرئيسي هي المرجع الوحيد الذي تعتمده اللجان القضائية لاتخاذ القرارات. ولفت رئيس لجنة المسابقات إلى أن حالة شيكو بانزا لم تظهر في أي مستند رسمي أو شريط رسمي، مما يعزلها عن نطاق الاختصاص المباشر للجنة في هذه المرحلة.

اختصاصات اللجنة واللوائح الدولية

تعددت المواقف حول تطبيق اللوائح، حيث أشار طه عزت إلى أن تقرير حكم المباراة وتقدير مراقب المباراة لا يملكان القوة القانونية لفرض عقوبات في حالات خارج إطار الشريط الرسمي. وأوضح أن الحكم كان قد غادر الملعب بعد انتهاء المباراة بـ10 دقائق أو ربع ساعة، وهو ما حدثت فيه الواقعة.

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لذلك، فإن عدم ظهور الواقعة في أي مستند رسمي يجعل من المستحيل على لجنة المسابقات اتخاذ قرار عقابي في هذا الشأن تحديداً. وتلتزم اللجنة بالآلية النظامية التي تحكم عملها، والتي تمنعها من اتخاذ إجراءات بناءً على تقارير قد تكون خارج الإطار الزمني أو الشكلي المعتمد في اللوائح.

دور الاتحاد واللجنة الانضباطية

نوه طه عزت إلى وجود مسارات أخرى لمعالجة مثل هذه الأفعال، موضحاً أن اتحاد الكرة إذا رأى أن واقعة مثل هذه الحالة تستوجب اتخاذ قرار، يحق له تماماً إحالة الحالة مباشرة إلى لجنة الانضباط. وأكد أن لجنة المسابقات ليس لها الحق في النظر في هذه الحالات أو إصدار العقوبات فيها، نظراً لأنها تقع خارج نطاق صلاحياتها الإجرائية.

في حال وقوع حالة مشابهة مع أي لاعب آخر في الدوري، وتم رصد ذلك فعلياً خلال المباراة، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية كاملة. شملت الرصد تقارير حكم المباراة، تقارير المراقب، أو ظهور الفعل في البث الرئيسي للمباراة، مما يجعل اللاعب عرضة للعقاب المباشر وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

تطبيق اللوائح على جميع الفرق

شدد رئيس لجنة المسابقات على أن تطبيق النظام يكون شاملاً وعادلة لجميع الأطراف دون استثناء. إذا قام أي لاعب آخر بخلع سرواله أثناء المباراة وتم توثيق ذلك وفقاً للشروط السابقة، سيتم معاقبته بنفس الإجراءات.

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هذا الموقف يسلط الضوء على الفارق الدقيق بين الفعل الأخلاقي غير المقبولة والخطأ الإجرائي الذي لا يمكن محاسبته قضائياً إلا وفق القنوات المحددة. يظل الالتزام بالنصوص المكتوبة والشريط الرسمي هو حجر الزاوية في عمل اللجان الرياضية لضمان العدالة والشفافية.