طه عزت يوضح موقف لجنة المسابقات من واقعة شيكو بانزا

رئيس لجنة المسابقات يوضح عدم صلاحية اللجان للنظر في واقعة شيكو بانزا لعدم ورودها في الشريط الرسمي أو التقارير الإدارية المعتمدة رسمياً.

أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، طه عزت ، أن اللجنة ليس لديها الصلاحية القانونية أو النظامية لاتخاذ أي قرارات تتعلق بواقعة اللاعب شيكو بانزا، مشيراً إلى أن عدم ورود هذه الواقعة في المستندات الرسمية هو العائق الرئيسي أمام النظر فيها.

وأوضح طه عزت أن اللوائح المعتمدة لدى أغلب الدوريات العالمية لا تعتمد إلا على الشريط الرسمي الخاص بالمباراة كمرجع وحيد للحقائق، مما يعني أن تقارير الحكم أو مراقب المباراة لا تُعد أساساً وحيداً إذا لم ترد في البث الرسمي أو المستندات الموثقة بشكل رسمي.

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تفاصيل التوقيت وعدم ورود الواقعة في التقارير

أضاف طه عزت أن حالة شيكو بانزا حدثت بعد انتهاء المباراة بفترة زمنية تقدر بعشر دقائق أو ربع ساعة، وهو توقيت يتجاوز الفترة التي يكون فيها حكم المباراة ومراقب المباراة متواجدين داخل الملعب أو في نطاق عملهما المباشر لصدور تقارير فورية.

ولفت إلى أن كل من حكم المباراة ومراقب المباراة قد غادر الملعب قبل حدوث الواقعة، مما يعني عدم وجود شهود رسميين أو تقارير فورية صادرة في لحظة وقوع الحدث، وهو ما يجعل من الصعب إثبات الواقعة ضمن الإجراءات النظامية المعتادة.

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تفسير رفض اللجنة للنظر في القضية

شدد طه عزت على أن الحالة لم تظهر في أي مستند رسمي أو تقرير فني موثق، وبالتالي فإن لجنة المسابقات لا تملك الحق في اتخاذ قرار بناءً على أدلة غير رسمية أو ملاحظات غير مسجلة في الشريط الرسمي للمباراة أو التقارير الإدارية المعتمدة.

وأكد أن عدم ورود الحالة في أي مستند رسمي يعني أن اللجنة تفقد الأساس القانوني للنظر في الموضوع، حيث أن الإجراءات يجب أن تستند إلى وثائق رسمية تثبت الواقعة بدقة لتجنب أي تضارب في التفسيرات أو القرارات المتسرعة.

إجراءات بديلة وحقوق الاتحاد في اتخاذ القرار

تساءل طه عزت عما لو حدثت حالة مشابهة مع أي لاعب آخر في الدوري، مثل خلع اللاعب لسرواله أثناء المباراة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال لو تم رصد ذلك في تقرير حكم المباراة أو تقرير المراقب أو ظهر ذلك في البث الرئيسي للمباراة سيتم معاقبته فوراً.

وتابع قائلاً إن اتحاد الكرة إذا رأى أن واقعة مثل هذه الحالة يجب أن يتخذ فيها قرار، فمن حقه أن يحيل الحالة إلى لجنة الانضباط مباشرة، حيث تمتلك لجنة الانضباط الصلاحية للنظر في مثل هذه القضايا خارج إطار لجنة المسابقات المختصة بالنتائج والجداول.

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وختم رئيس لجنة المسابات بتأكيد أن الدور المنوط بلجنة المسابقات هو متابعة الجداول والنتائج والمباريات الرسمية ضمن الإطار النظامي، وأن تحويل أي قضية غير موثقة رسمياً إلى لجنة الانضباط هو الإجراء الصحيح الذي يحترم اللوائح ويضمن العدالة.