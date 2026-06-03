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طوارئ في اليابان.. العاصفة جانمي تهدد طوكيو بأمواج مرتفعة وأوامر إخلاء من المستوى الرابع

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طوارئ في اليابان.. العاصفة جانمي تهدد طوكيو بأمواج مرتفعة وأوامر إخلاء من المستوى الرابع
اليابانطوكيوعاصفة جانمي
📆6/3/2026 11:08 AM
📰ElwatanNews
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تقرير يستعرض آخر المستجدات: العاصفة جانمي في اليابان، موافقة البرلمان المصري على موازنة وزارة التنمية المحلية، وتعديلات ضريبية جديدة تتعلق بضريبة الدمغة، ومبادرة صحة في الجيزة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة.

أعلنت السلطات اليابان ية حالة طوارئ في طوكيو وسط توقع وصول ال عاصفة جانمي إلى العاصمة، مما يتسبب في أمواج مرتفعة وأمر إخلاء من المستوى الرابع. من ناحية أخرى، وافقت لجنة الخطة وال موازنة بمجلس النواب على مشروع موازنة الديوان العام ل وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026-2027، بقيمة إجمالية تقدر بـ 4.487 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه مقدرة للعام الجاري.

في تطور آخر، صدر قانون جديد يحمل الرقم 111 لسنة 1980، يهدف إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بضريبة دمغة دائمة بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية (البائع والمشتري). ويستند القانون إلى المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي لتحقيق الكفاءة واليسر وتعزيز الاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على فرض ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، دون خصم أي تكاليف، ويقوم البائع والمشتري بتسديدها. وفي سياق صحي، أعلنت محافظة الجيزة عن تطعيم 7674 كلبًا ضالًا وتعقيم 1294 كلبًا آخر في منطقة إمبابة ضمن حملة للحد منpopulation الكلاب الضالة

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اليابان طوكيو عاصفة جانمي إخلاء مصر موازنة وزارة التنمية المحلية ضريبة أوراق مالية بورصة الجيزة كلاب ضالة تطعيم تعقيم

 

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