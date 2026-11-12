ظافر العابدين يكشف تفاصيل إصابته بقطع الوتر خلال مهرجان القاهرة السينمائي

يوضح الممثل ظافر العابدين تفاصيل إصابته بقطع وتر القدم التي أجبرته على الاعتذار عن عمل درامي، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أعلن الفنان الكبير ظافر العابدين عن تفاصيل الإصابة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، والتي أثرت بشكل مباشر على جدول أعماله الفنية وقررت اعتذاره عن المشاركة في أحد المسلسلات الدرامية المخطط لها، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جاء ذلك في تصريحات صريحة أدلى بها ظافر العابدين على هامش红 carpet افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تم بث فعالياته عبر شاشة dmc، حيث كشف الممثل المعروف عن طبيعة الإصابة التي حالت دون استمراره في العمل الفني المقرر.

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تفاصيل الإصابة الطبية والجدول الزمني للتعافي

كشف ظافر العابدين أنه تعرض لقطع في وتر القدم، وهو إصابة خطيرة تتطلب دعما علاجيا مكثفا، مشيرا إلى أنه خضع لفترة علاج وتأهيل استمرت ثلاث أشهر ونصف الشهر حتى الآن، ولا يزال أمامه شهر واحد لاستكمال التعافي الكامل واستعادة لياقته البدنية.

وأوضح أن هذا الوضع الصحي هو السبب المباشر وراء اعتذاره عن المشاركة في مسلسل الصبح، حيث كان في البداية يمارس حياته الرياضية بشكل طبيعي، بل وقد لعب كرة القدم بالليل قبل أن تحدث الإصابة التي حالت دون تنفيذه لدور البطولة في المشروع الدرامي.

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حضور نجوم السينماعند حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين

انطلقت فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، في حفل افتتاح استثنائي شهد حضور نخبة من نجوم وصناع السينما والشخصيات العامة، على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي الذي يتولى رئاسته، والوزير د.عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

شمل الحضور أيضا محمد طارق المدير الفني للمهرجان، إلى جانب قائمة واسعة من النجوم منهم نبيلة عبيد، ليلى علوي، خالد النبوي، كريم فهمي، شريف منير، شهيرة، د. مدحت العدل، صبري فواز، أحمد عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، المنتج جابي خوري، ماجد المصري، طه دسوقي، شريف رمزي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، كريم ومحمد محمود عبد العزيز، عمرو عابد، المنتج جمال العدل، داليا البحيري، إياد نصار، رشا مهدي، درة، صفي الدين محمود، وليد الحلفاوي، مجدي الهواري، محمد ثروت، محمد سلام، أحمد فتحي، أحمد شاكر عبد اللطيف، عادل كرم، مراد مكرم، والمايسترو نادر عباسي، محمد الكيلاني، نسرين طافش، نبيل عيسى، وصدقي صخر.

تاريخ المهرجان ودوره الريادي عالميا وإقليميا

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، كما يحظى بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

يُذكر أن المهرجان هو المهرجان الوحيد في العالم العربي وإفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A)، مما يعزز مكانته كمنصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور.

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البرامج المهنية ودعم صناعة السينما

يسعى المهرجان من خلال أنشطته المتنوعة إلى دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة، مما يجعله فضاء مفتوحا لإطلاق العنان للإبداعات السينمائية العربية والدولية، ويوفر بيئة حاضنة للمخرجين والمنتجين والكتاب الذين يسعون لتطوير أعمالهم الفنية.