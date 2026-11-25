إعلان فيجي وحالة طوارئ تونغا بسبب الجفاف وسان فرانسيسكو تستعد للفيضانات. تأثيرات اقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء يتنبأ بها خبراء

تتسع دائرة تأثيرات ظاهرة إل نينيو المناخية لتشمل إمدادات المياه العالمية والمحاصيل الزراعية والاقتصاد العالمي، في وقت فرضت فيه فيجي حالة الكارثة الوطنية و-tonga حالة الطوارئ. ترتبط هذه الإجراءات المصيرية بموجات جفاف حادة ضربت جزر المحيط الهادئ ، فيما تستعد مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لمستويات مد مرتفعة قد تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1983.

استجابة فيجي وتونغا لأزمة الجفاف

أعلنت حكومة فيجي هذا الأسبوع عن حالة الكارثة الوطنية، وهي خطوة تمكّن الحكومة من ترشيد استهلاك المياه وإصدار أوامر إخلاء طارئ وإعادة توجيه الأموال العامة. وقال رئيس الوزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، في خطاب عام له يوم الأربعاء، إن الأسر في مختلف أنحاء البلاد تواجه قلقاً متزايداً بشأن قدرة الحصول على المياه، وتأثير الوضع المتصاعد على حياتهم اليومية.

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في ذات السياق، فرضت تونغا حالة الطوارئ الوطنية أيضاً استجابة لموجات الجفاف الشديدة المرتبطة بتغير أنماط الطقس. وتتركز هذه الظاهرة المناخية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، حيث تتكرر كل سنتين إلى سبع سنوات، مما يؤدي إلى تحولات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي وتوزيع الأمطار، وهي التغيرات التي تدفع الدول الجزرية الصغيرة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

توقعات فيضانات سان فرانسيسكو وأثرها

في الولايات المتحدة، تستعد سان فرانسيسكو لمستويات مرتفعة جداً من المد قد تتسبب في حدوث فيضانات ساحلية، ومن المتوقع أن تبلغ هذه الظاهرة ذروتها يوم الأربعاء، قبل ليلة عطلة عيد الشكر مباشرة. ويعود السبب في هذه الارتفاعات الحادة إلى تزامن انخفاض الضغط الجوي مع اصطفاف كوكبي حيث تتقارب الشمس والأرض والقمر، وهو ما يعزز بشكل كبير من ارتفاع منسوب المياه في الموانئ والسواحل.

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وتتوقع السلطات أن تسجل المنطقة أعلى مستويات المد المسجلة منذ شهر يناير من عام 1983، مع ترقب موجات مد مرتفعة أخرى خلال شهري ديسمبر ويناير. يأتي هذا التحذير amidst مخاوف متزايدة من أن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمحاصيل والمناطق السكنية قد تثير موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يضيف ضغطاً إضافياً على اقتصاد عالمي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتغير المناخي.

تداعيات اقتصادية وتأثيرات التوزيع الجغرافي

وصف باولو زانغييري، الخبير الاقتصادي لدى شركة جنرالي لإدارة الأصول، ظاهرة إل نينيو بأنها صدمة سلبية شديدة على صعيد العرض، تتضافر مع اضطرابات supply chain القائمة. وتقدر مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن موجة بالغة الشدة من هذه الظاهرة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.6 في المئة في عام 2027، و0.8 في المئة في عام 2028، مما يعكس خطورة التأثير المالي المباشر.

من جانبها، حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي من تزايد شدة الظاهرة، رغم تراجع تقديرات احتمال بلوغها مستويات قياسية خلال أواخر العام الحالي وبداية عام 2027 إلى نحو 60 في المئة، مقارنة بتقديرات سابقة كانت أعلى. وتستخدم الإدارة مؤشراً دقيقاً يقارن تغير حرارة سطح البحر في منطقة محددة من المحيط الهادئ الاستوائي بحرارة الحزام الاستوائي، بهدف قياس تفاعلات المحيط والغلاف الجوي المرتبطة بالتأثيرات المناخية بشكل أدق.

ولا تتوزع تداعيات ظاهرة إل نينيو بالتساوي حول العالم، إذ خلصت دراسة أجرتها شركة أليانز للتأمين إلى أنها تغير أنماط الكوارث وتوزيعها الجغرافي أكثر من مجرد زيادتها في كل مكان. ويسهم انخفاض نشاط الأعاصير في المحيط الأطلسي في تقليص الخسائر المؤمن عليها، والحد من اضطرابات إمدادات النفط والغاز في خليج المكسيك. وفي المقابل، تواجه دول في النصف الجنوبي من العالم آثار الظاهرة بتغطية تأمينية محدودة للغاية أو معدومة، ما يقلص قدرتها المالية على تعويض الخسائر الناجمة.