ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالرقم القومي وطرق الاستعلام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن طرق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي عبر الهاتف والإنترنت، مع إتاحة النتيجة داخل المدارس.

يتزايد بحث طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام 2025-2026، وذلك عبر مختلف محركات البحث على الإنترنت، خاصة بعد إعلان مديرية التربية وال تعليم بالقاهرة عن ظهور النتيجة رسميًا.

وقد أوضحت المديرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عدة طرق للاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي للطالب. تشمل طرق الاستعلام الاتصال على الخط الأرضي للأرقام 09000100 أو 09000111، أو عبر الهاتف المحمول على الرقم 5757. كما يمكن استخدام خدمة المحادثة الآلية (Chatbot) المتاحة على موقع المديرية، حيث يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي للطالب واتباع التعليمات.

وأشارت المديرية إلى أنه في حالة استخدام خدمة المحادثة الآلية، يتم دفع الرسوم المطلوبة عن طريق كود فوري يظهر للمستعلم، ويمكن سدادها عبر أي منفذ فوري أو تطبيق my fawry أو باستخدام البطاقة الائتمانية. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من المدارس بنشر نتائج طلابها على صفحاتها الرسمية على فيس بوك، حيث تتضمن قوائم تفصيلية باسم الطالب ورقم جلوسه ورقمه القومي ودرجاته في المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع، بالإضافة إلى المجموع الكلي ومواد الرسوب إن وجدت.

كما تتيح المدارس النتيجة داخل مبانيها للتأكد من وصولها لجميع الطلاب بشكل مجاني، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages. يذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وتخفيف الضغط عن أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب انتهاء العام الدراسي وبدء إجازة الصيف. وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الصف السادس الابتدائي تعد محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تؤهلهم للانتقال إلى المرحلة الإعدادية.

وننصح أولياء الأمور بضرورة متابعة المواقع الرسمية والصفحات المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة، وتجنب التعامل مع أي مصادر غير موثوقة قد تنشر بيانات خاطئة أو مضللة





