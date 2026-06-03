ظهور نتائج الصف الأول الثانوي 2026 بالدرجات وفق قرار وزاري جديد

ظهرت نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2026 في المدارس الرسمية بعد انتهاء التصحيح. النتائج أعلنت بالدرجات المباشرة وليس بالتقديرات، وفق تعليمات وزير التربية والتعليم. Available on school Facebook pages and displayed clearly within school premises.

أعلنت مدارس الثانوية العام في مصر رسميًا ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026. تم نشر النتائج داخل المدارس بعد انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث ظهرت النتائج بالدرجات المباشرة وليس بالألوان أو التقديرات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني.

توزع المدارس قوائم کاملة على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وكذلك في الأماكن الظاهرة داخل كل مدرسة، تتضمن اسم الطالب ورقم جلوسه ودرجاته في جميع المواد، بالإضافة إلى المجموع الكلي، وبيان المواد التي رسوب فيها إن وجدت، وذلك لتسهيل معرفة النتيجة مجانًا دون أي رسوم. يتم حساب النتيجة بناءً على درجات الفصل الدراسي كاملًا بنسبة 100%، وتضاف درجات المواد الأساسية إلى المجموع، بينما تكون مواد الرسوب (غير المضافة للمجموع) لكن نجاح أو رسوب فيها يعتمد على درجة النجاح المحددة.

تتكون المواد الأساسية المضافة للمجموع من: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق. وهي مواد تحسب درجاتها بالكامل داخل المجموع. أما المواد غير المضافة للمجموع لكنها إلزامية للنجاح أو الرسوب فتشمل: التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي. ويجب أن يحقق الطالب الحد الأدنى من الدرجات في كل مادة من هذه المواد لاعتبارها ناجحًا، وإلا تعتبر مادة رسوب حتى لو كان المجموع العام كافيًا.

وبحسب القرار الوزاري المعتمد، فإن توزيع درجات كل مادة في الفصل الدراسي الواحد كالتالي: امتحان الفصل بنسبة 30%، اختبار شهري أول بنسبة 15%، اختبار شهري ثاني بنسبة 15%، السلوك والمواظبة 10%، كشكول الحصة والواجب 15%، والتقييم الأسبوعي 15%. وتكون النهاية العظمى للمادة 100%، ويتم حساب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة بضرب متوسط درجاته في компوننتات التقييم المختلفة في النهاية العظمى الحالية للمادة مقسومًا على 100.

وقد شهدت بعض المدارس، مثل مدرسة في محافظة المنيا، إعلان رسوب عدد كبير من الطلاب، مما أثار اهتمام أولياء الأمور بمعرفة النتائج بشكل مفصل. وتؤكد الوزارة على equitable توزيع الدرجات وشفافية النتائج، مع ضرورة توفر جميع عناصر التقييم للمطالبة أو الاستفسار في حالة وجود أي خلل





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