ظواهر جوية غدا السبت 14 نوفمبر 2026: شبورة كثيفة وتحذيرات بالقيادة الآمنة

هيئات الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وسقوط ضباب على الطرق الرئيسية غدا السبت 14 نوفمبر 2026، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ونصائح بالقيادة الحذرة.

أصدرت الهيئات الرسمية المعنية بالأرصاد الجوية، وتتحديدا الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بيانا توضيحيا هاما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة غدا السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا الإعلان وسط توقعات بموجة من الظواهر الجوية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السير، حيث أشارت البيانات إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة التي تميل إلى الحرارة خلال نهار معظم المناطق الجغرافية في البلاد.

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تفاصيل التنبؤات الجوية ليوم السبت

تتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في تكوين شبورة مائية خلال الفترة الزمنية المحددة من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك على بعض الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري بدقة.

ومن المتوقع أن تمتد هذه الظاهرة الضبابية لتشمل مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، مما يتطلب من المواطنين متابعة التحديثات بشكل مستمر.

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تحذيرات السلامة المرورية والقيادة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صراحة قائدي المركبات من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا خلال الساعات الأولى من الصباح، مؤكدة أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وأصدرت الجهة المعنية توصيات إلزامية بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام الصارم بتعليمات القيادة الآمنة لتجنب الحوادث المرورية الخطيرة التي قد تنتج عن انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة الكثيفة.

التطورات الجوية وتأثيرها على الحركة اليومية

بينما تسود أجواء حارة بشكل ملحوظ على جنوب الصعيد خلال النهار، إلا أن الطقس يميل إلى البرودة وحتى البرودة الشديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في معظم الأرجاء، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتتركز الجهود التوعوية على تذكير المواطنين بأهمية عدم الاستهتار بحالة الطقس المتغيرة، نظرا لأن التغيرات السريعة في الرؤية والحرارة تشكل تحديا كبيرا لسائقي المركبات على الطرق العامة.