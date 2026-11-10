عائشة نصار: إخفاء ارتباط مجلس مسلمي أوروبا بالإخوان استراتيجية متعمدة

تتهم عائشة نصار في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز قيادات في مجلس مسلمي أوروبا بصلات بالتنظيم الدولي للإخوان، وتصف إخفاء هذه الصلات بالاستراتيجية المتعمدة.

قالت عائشة نصار خلال لقائها ببرنامج ستوديو إكسترا ، الذي يذيعه الإعلامي علي على قناة إكسترا نيوز، إن هناك ارتباطًا تنظيميًا بين عدد من قيادات مؤسسات إسلامية في أوروبا و جماعة الإخوان. وجاءت تصريحاتها في إطار حديثها عن شخصيات تنتمي إلى مجلس مسلمي أوروبا ، وعن ما اعتبرته محاولات لإخفاء هذا الارتباط عن الرأي العام.

وذكرت نصار أسماء عدد من الأشخاص وأدوارهم داخل هذه المؤسسات والتنظيم الدولي، من بينهم عبد الله بن منصور وأيمن علي وعصام الحداد وسندس عاصم شلبي. وتتعلق أغلب الإشارات بمناصب قيادية وعضويات في مجالس تابعة للتنظيم، مع إشارات إلى دور تدريبي داخل المؤسسات.

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عضوية قيادات مجلس مسلمي أوروبا في مجلس شورى التنظيم الدولي

أكدت عائشة نصار أن عبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا، عضو في مجلس شورى التنظيم الدولي للإخوان. وأشارت إلى أن هذه العضوية تمثل الحلقة الأولى في ما وصفته بالصلة التنظيمية بين المجلس والتنظيم.

وفي السياق نفسه، ذكرت نصار أن محمود الإبياري عضو مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم الدولي، وأنه يتولى لجانًا داخل المجلس. وبحسب ما قالته، فإن هذا الدور يضع الإبياري في موقع يربط بين الهيكل القيادي للتنظيم وأنشطة المؤسسات الأوروبية.

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وأوضحت نصار أن أحمد الراوي شغل منصب الرئيس الأسبق لاتحاد المنظمات الإسلامية، وأن هذا الاتحاد تحول لاحقًا إلى مجلس مسلمي أوروبا. وأضافت أن الراوي عضو أيضًا في مجلس شورى التنظيم الدولي، مشيرة إلى حضور حلمي الجزار فعاليات تنظمها مؤسسات تابعة للمجلس في إسطنبول.

شخصيات تولت مناصب استشارية خلال حكم الإخوان في مصر عام 2012

ركزت نصار على فترة حكم جماعة الإخوان في مصر عام 2012، وقالت إن عددًا من الشخصيات التي تولت مناصب استشارية خلال تلك الفترة لهم صلات بالمؤسسات الأوروبية المذكورة. ومن بين هذه الأسماء أيمن علي وعصام الحداد.

وبحسب ما ذكرته نصار، شغل أيمن علي منصب الأمين العام لاتحاد مسلمي أوروبا، بينما تولى عصام الحداد منصب الأمين العام للإغاثة الإسلامية. ولم تتطرق في الإشارة إلى تفاصيل المهام التي أدياها في هذين المنصبين خلال فترة الحكم المذكورة.

كما تناولت نصار دور سندس عاصم شلبي في تدريب الكوادر داخل المجلس، وأشارت بشكل خاص إلى الذراع الشبابي. ووصفت هذا الدور بأنه جزء من بناء الكوادر التي تعمل داخل المؤسسات، دون أن يتضمن النص الذي بين أيدينا تفاصيل إضافية عن برامج التدريب أو مدتها أو المشاركين فيها.

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موقف المتحدثة وحدود ما ورد في البرنامج

خلصت عائشة نصار إلى أن إخفاء ارتباط مؤسسات مسلمي أوروبا بجماعة الإخوان يمثل استراتيجية متعمدة، وهو التوصيف الأبرز في حديثها. وتعد هذه الخلاصة رأيًا قدمته المتحدثة، ولا تتضمن المادة الصحفية دليلًا مستقلًا يؤكدها.

لم يتضمن النص ردودًا من عبد الله بن منصور أو محمود الإبياري أو أحمد الراوي أو حلمي الجزار أو أيمن علي أو عصام الحداد أو سندس عاصم شلبي، كما لم يرد فيه بيان رسمي من مجلس مسلمي أوروبا أو من الاتحاد أو الإغاثة الإسلامية. لذلك تبقى جميع الوقائع المنسوبة إلى هذه الأسماء في إطار ما قالته نصار على الشاشة.

ولم يحدد النص تاريخ حلقة برنامج ستوديو إكسترا، ولا توجد فيه معلومات عن مدى تكرار هذه الاتهامات في مناسبات سابقة. ويمكن للقارئ الرجوع إلى السجلات المنشورة للمؤسسات المذكورة وبياناتها الرسمية للتحقق من المناصب والعضويات التي ذُكرت، ومقارنتها بما قدمته نصار.