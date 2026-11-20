أعلن الدكتور أحمد فهمي عمر عن رفض إطلاق اسم والده الراحل على ميادين قنا، مؤكدًا أن مكانة الرجال الكبار تصنعها سيرتهم المهنية والمواقف وليس الأسماء، مع تقديره لجهود النائب خالد بيه.

أعلن الدكتور أحمد فهمي عمر ، ممثلًا عن نفسه وأبناء القبيلة الهمامية ، رسميًا عن رفض إطلاق اسم والده الراحل الراحل فهمي عمر على أي ميادين أو شوارع بمحافظة قنا. جاء هذا البيان الراسخ تأكيدًا لمبدأ راسخ في حياة العائلة والمحافظة، مفاده أن مكانة الرجال الكبار الحقيقية لا تُصنع من خلال تسمية الأماكن بهم، بل من خلال سيرتهم الذاتية المشرقة ومواقفهم الإنسانية التي تظل خالدة في الأذهان.

القرار الرسمي لرفض التخليد المادي

أكد الدكتور أحمد فهمي عمر أن قرار الرفض جاء بناءً على إيمان عميق بأن الرموز الكبرى لا تحتاج إلى تكريم مادي إضافي بعد رحيلها. وأشار إلى أن والده الراحل نال ما يستحقه من تكريم وتقدير خلال حياته، سواء من قبل الحكومات المتعاقبة أو من خلال المؤسسة العريقة التي عمل بها لمدة خمسين عامًا. هذا الإنجاز المهني والإنساني لم يقتصر أثره على مكان محدد، بل تجاوز حدود المكان ليشمل رحاب الوطن بأكمله.

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التقدير لجهود النائب خالد بيه

على الرغم من رفض إطلاق الاسم، أعرب الدكتور أحمد فهمي عمر عن خالص الشكر وعظيم التقدير للسيد النائب خالد بيه خلف الله. وتمنى أن يكون هذا الشكر تعبيرًا عن تقدير جهود المخلصة والمحاولات الحثيثة التي قام بها النائب لتكريم اسم والده الراحل فهمي عمر. ووصف الدكتور أحمد المبادرة بأنها تحمل مشاعر طيبة وتقديرًا مستحقًا من الجميع، مشيدًا بالروح الوطنية التي تحرك النائب في مسعاه هذا.

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فلسفة الحياة والوحدة الوطنية

أوضح البيان أن فهمي عمر الراحل كان طوال حياته من دعاة المحبة والتآلف، وكان رافضًا لكل أشكال التعصب والانقسام. أكد الدكتور أحمد أن والده كان يؤمن إيمانًا راسخًا بأن ما يجمع أبناء قنا أكبر بكثير مما قد يفرقهم، ولم يكن يقبل أن يكون اسمه أو اسم أي رمز آخر من رموز المحافظة سببًا في خلاف أو احتقان بين أهلها.

رسالة للأمة والرموز المحلية

ختم الدكتور أحمد فهمي عمر بيانه بدعوة صادقة للتركيز على الجوهر وليس المظهر في تكريم الرموز. ودعا إلى أن قيمة الكبار تزداد حين يجتمع الناس على محبتهم، وليس حين يختلفون حول كيفية تكريمهم أو من يحمل اسمهم. كما رحل فهمي عمر وبقي تاريخه، وغاب جسده وبقيت سيرته، وما نرجوه اليوم ليس ميدانًا يحمل اسمه، ولا شارعًا يخلّد ذكراه، وإنما دعوة صادقة له بالرحمة والمغفرة، وذكرى طيبة تظل حاضرة في قلوب محبيه.