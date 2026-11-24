إعلان الأهلي إقالة حسين عموتة عقب الخسارة أمام بيراميدز، وتوقعات الأرصاد بتكوّن شبورة مائية كثيفة تؤثر على الرؤية في القاهرة والشمال.

شهدت الساحة الرياضية المصرية، وتحديداً في صفوف النادي الأهلي ، تطوراً مثيراً للجدل بعد إعلان إدارة النادي الرسمي عن قرارها بإقالة المدرب ال حسين عموتة من منصبه.

جاء هذا القرار المصيري مباشرة عقب الخسارة المفاجئة والمؤلمة التي مني بها الفريق أمام نادي بيراميدز في منافسات الدوري المصري. وقد أثار هذا الخبر موجة كبيرة من النقاشات بين الجماهير والمتابعين، حيث ارتبط اسم عموتة بتحقيق نتائج متذبذبة في الفترة الأخيرة، مما دفع الإدارة لاتخاذ هذا الموقف الجذري في ظل الضغط الإعلامي والرياضي المتصاعد.

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وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة من الإدارة بأن المستويات المطلوبة لم تتحقق، خاصة في مباريات الكبار التي يتطلب فيها الفوز حزمة من الجوانب التقنية والنفسية التي لم تتحقق في المباراة الأخيرة. وفي سياق المباراة التي سبقت هذا الإعلان، ساهم كريم حافظ في تقدم الفريق السماوي بهدف مبكر، مما أضفى طابعاً إضافياً من الحسم على النتيجة النهائية، وهو ما جعل إقالة المدرب أمراً حتمياً بالنسبة للإدارة التي تسعى لإعادة الاستقرار للفريق قبل مواجهة حاسمة في الموسم الحالي.

إقالة مدرب الأهلي بعد خسارة بيراميدز

في الجانب الآخر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً جدياً للمواطنين وسائقي السيارات بشأن تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية. وتوقعت الأرصاد أن تكون هذه الظاهرة الجوية نشطة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مع امتدادها ليشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة بالإضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

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ونصحت الهيئة بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الرؤية قد تنخفض لأقل من ألف متر في بعض المناطق، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية. وأكدت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية فورية لضمان السلامة العامة على الطرق السريعة. ولمكتفياً بالأرصاد الجوية، فقد وجهت الجهات المختصة عدة نصائح هامة لكيفية التعامل مع قيادة السيارات في ظل ظروف الشبورة المائية، وذلك لتقليل المخاطر المحتملة.

من بين هذه الإرشادات، شددت الهيئة على أهمية تشغيل كشافات الشبورة المائية بشكل مستمر، حيث تعمل هذه الإضاءة على زيادة وضوح السيارة للآخرين وتحسين قدرة السائق على رؤية الطريق. بالإضافة إلى ذلك، أوصت باستخدام مساحات الزجاج باستمرار لإزالة أي رطوبة قد تتراكم على الزجاج الأمامي أو الخلفي، مما يساعد في الحفاظ على وضوح الرؤية قدر الإمكان.

الأرصاد تحذر من الشبورة وتطالب بالحذر

وتأتي هذه التحذيرات والتوجيهات في ظل توقعات بنشاط قوي للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، مما يجعل فترة الصباح الباكر والليل المتأخر الأكثر عرضة لظهور هذه الظواهر الجوية المصاحبة للبرد والرطوبة، مما يتطلب من جميع المواطنين ارتداء الملابس المناسبة والانتباه لحالة الطقس قبل الخروج.