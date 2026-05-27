عادات خاطئة في عيد الأضحى تسبب التسمم الغذائي

تحذير من عادة ترك اللحوم خارج الثلاجة بعد الذبح، ونصائح لتخزين اللحوم بشكل صحيح لتجنب التسمم الغذائي خلال عيد الأضحى.

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتزين البيوت بأجواء الفرح والبهجة، وتنشغل الأسر المصرية والعربية بالتحضيرات لاستقبال الضيوف وتوزيع الأضاحي. لكن في خضم هذه الاحتفالات، تغفل الكثير من العائلات عن اتباع الإرشادات الصحية السليمة ل حفظ اللحوم ، مما قد يؤدي إلى وقوع مشكلات صحية خطيرة مثل التسمم الغذائي.

يعد التسمم الغذائي من أكثر المشكلات شيوعاً خلال أيام العيد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، حيث تصبح البكتيريا الضارة أكثر نشاطاً وتكاثراً. لذا، من الضروري الانتباه إلى العادات الخاطئة التي نمارسها دون وعي، وتصحيحها لضمان سلامة أسرنا. من أبرز العادات الخاطئة التي يجب تجنبها هي ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة بعد الذبح.

يوضح الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائي التغذية، أن هذه العادة تشكل خطراً كبيراً على الصحة، إذ أن اللحوم الطازجة تكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا، خاصة في الأجواء الحارة. فعند ترك اللحمة لساعات بدون تبريد، تتكاثر الميكروبات بسرعة، مما يؤدي إلى فسادها دون أن يلاحظ المرء ذلك بالعين المجردة. وقد يؤدي تناول هذه اللحوم إلى الإصابة بأعراض التسمم مثل القيء والإسهال وآلام البطن.

كما أن وضع اللحوم في أكياس بلاستيكية وهي لا تزال ساخنة يزيد من خطر التعفن، لأن الحرارة محصورة داخل الكيس، مما يسرع نمو البكتيريا اللاهوائية. هناك أيضاً عادة تكديس كميات كبيرة من اللحوم فوق بعضها البعض في الثلاجة أو الفريزر دون تهوية كافية، مما يمنع وصول الهواء البارد إلى جميع القطع، وبالتالي تبقى بعض الأجزاء دافئة لفترة أطول، مما يعزز نمو الميكروبات. كذلك، استخدام أدوات غير نظيفة مثل السكاكين وألواح التقطيع ينقل البكتيريا من الأحشاء أو الجلد إلى اللحم النظيف.

ولتجنب هذه المشكلات، ينصح الخبراء بضرورة غسل الأيدي جيداً قبل وبعد التعامل مع اللحوم، وتعقيم الأدوات المستخدمة، وتقسيم اللحوم إلى أجزاء صغيرة وتبريدها فوراً بعد الذبح. كما يجب الانتباه إلى علامات فساد اللحوم مثل تغير اللون إلى البني أو الأخضر، أو ظهور رائحة كريهة، أو ملمس لزج، ففي هذه الحالات يجب التخلص منها فوراً. أما الأعراض التي تستدعي التوجه للطبيب فتشمل القيء المستمر، الإسهال الشديد المصحوب بدم، ارتفاع درجة الحرارة، ألم شديد في البطن، وجفاف الفم والعينين.

خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فهم الأكثر عرضة للمضاعفات. لذا، من المهم اتباع الإرشادات الوقائية أثناء العيد لضمان صحة جيدة للجميع. وتشمل هذه الإرشادات: طهي اللحوم جيداً حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 75 درجة مئوية، عدم ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، وغسل الخضراوات والفواكه جيداً قبل التقديم. كما يُفضل شراء اللحوم من مصادر موثوقة والتأكد من تاريخ صلاحيتها. بهذه الإجراءات البسيطة، يمكننا الاستمتاع بعيد سعيد خالٍ من المتاعب الصحية





