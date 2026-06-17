عادات يومية بعد الاستحمام تضعف الشعر وترفع التساقط

تعرف على العادات الخفية التي قد تقومين بها بعد الاستحمام وتسبب ضعف بصيلات الشعر وزيادة التساقط. نصائح الخبراء للحفاظ على شعر صحي وتجنب التلف الناتج عن المبالغة في التعامل مع الشعر المبلل.

تقع أغلب الفتيات والسيدات فى بعض العادات اليومية البسيطة التي قد تبدو غير ضارة، لكنها مع الوقت تؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وزيادة معدل التساقط.

عادة تقوم بها بعد الاستحمام قد تسبب تساقط الشعر ومن أبرز هذه العادات الشائعة: التعامل الخاطئ مع الشعر مباشرة بعد الاستحمام وهو مبلل، بحسب ما نشره موقع هيلثي. ورغم أن كثيرًا من الأشخاص يعتقدون أن تسريح الشعر أو تجفيفه بسرعة بعد الاستحمام أمر طبيعي، إلا أن الأطباء يؤكدون أن الشعر يكون في أضعف حالاته وهو مبلل، مما يجعله أكثر عرضة للتكسر والتساقط عند التعامل معه بعنف. لماذا يكون الشعر ضعيفًا بعد الاستحمام؟

يشرح أطباء الجلدية أن الشعرة عندما تتشبع بالماء تصبح أكثر مرونة وأقل قوة، حيث تتفتح طبقة الكيوتيكل الخارجية الطبقة الحامية للشعرة، ما يجعلها عرضة للتلف بسهولة. لذلك فإن أي شد أو تمشيط قوي في هذه الحالة قد يؤدي إلى تقصف الشعرة أو اقتلاعها من الجذور. كما أن فروة الرأس بعد الاستهام تكون أكثر حساسية، خاصة إذا تم استخدام ماء ساخن أو شامبوهات تحتوي على مواد قوية، ما يزيد من احتمالية التهيج وضعف البصيلات.

عادة شائعة تزيد تساقط الشعر من أكثر العادات التي تحذر منها أطباء الجلدية هي تمشيط الشعر المبلل بقوة أو باستخدام مشط ضيق الأسنان، حيث يؤدي ذلك إلى شد الشعر بشكل مباشر، ما يسبب: تقصف الشعرة من الأطراف، ضعف الجذور مع الوقت، زيادة تساقط الشعر بشكل ملحوظ، تلف الطبقة الخارجية للشعر. كما أن تجفيف الشعر بالفرك الشديد بالمنشفة يعد من الأخطاء الشائعة التي تسبب احتكاكًا عنيفًا يضعف الشعرة ويزيد من تكسرها.

أخطاء أخرى بعد الاستحمام تؤثر على صحة الشعر لا يقتصر الأمر على التمشيط فقط، بل هناك مجموعة من العادات التي قد تضر بصحة الشعر دون الانتباه إليها، مثل: استخدام مجفف الشعر على حرارة عالية مباشرة بعد الاستحمام، وربط الشعر بشدة عند فرده أو تسريحه، وإهمال استخدام منتجات العناية المناسبة التي تحمي الشعر من التلف. وتشير الدراسات إلى أن تكرار هذه العادات بشكل يومي يؤدي إلى ترقق الشعر تدريجيًا وزيادة معدل التساقط مع الوقت.

الطريقة الصحيحة للعناية بالشعر بعد الاستحمام ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة للحفاظ على صحة الشعر وتقليل التساقط، أهمها: عدم تمشيط الشعر المبلل بشدة، بل استخدام مشط واسع الأسنان بلطف بدءًا من الأطراف. كما يوصون بتجفيف الشعر بلطف بالمنشفة دون فرك، واستخدام منتجات حماية حرارية عند استخدام مجفف الشعر، والحرص على استخدام شامبو وبلسم لطيفين خاليين من المواد الكيميائية القاسية. إضافة إلى ذلك، يُنصح بتناول غذاء صحي غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الشعر، مثل الحديد والبيوتين.

متى يصبح تساقط الشعر مؤشرًا لمشكلة صحية؟ يؤكد الأطباء أن تساقط الشعر الطبيعي يختلف من شخص لآخر، لكن زيادة التساقط بشكل ملحوظ مع وجود فراغات في فروة الرأس أو ضعف عام في الشعر قد يشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى استشارة طبيب، مثل نقص الحديد أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص الفيتامينات. لذلك، إذا استمر التساقط رغم اتباع العادات السليمة بعد الاستحمام، يجب اللجوء إلى أخصائي الجلدية لتقييم الحالة وتحديد السبب الأساسي





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