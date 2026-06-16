عادات ما بعد الأكل تضر بصحتك.. احذر النوم مباشرة بعد الطعام

هل تعلم أن عادات بسيطة بعد تناول الطعام قد تؤثر سلبًا على صحتك الهضمية؟ اكتشف في هذا المقال الأسباب العلمية وراء خطر النوم بعد الأكل مباشرة، واقرأ نصائح الخبراء حول المشي الخفيف بعد الوجبة وموعد النوم المناسب، بالإضافة إلى عادات أخرى يجب تجنبها للحفاظ على جهاز هضمي صحي.

يحرص كثير من الأشخاص على تناول وجبات صحية، لكنهم قد يمارسون عادات خاطئة بعد الانتهاء من الطعام دون أن يدركوا تأثيرها السلبي على الجهاز الهضمي .

ومن أكثر هذه العادات شيوعًا الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول الطعام، وهي عادة يحذر منها الأطباء لأنها قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشكلات مزعجة قد تتفاقم مع الوقت. لماذا يعد النوم بعد الأكل مباشرة خطرًا؟ يوضح الدكتور أحمد صبري خبير التغذية أن عملية الهضم تبدأ فور تناول الطعام، حيث يعمل الجهاز الهضمي على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وهي عملية تحتاج إلى وقت لينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء.

وعندما يستلقي الشخص مباشرة بعد الوجبة، يسهل ارتداد أحماض المعدة إلى المريء، مما يسبب الشعور بالحموضة وحرقة الصدر، خاصة لدى من يعانون من ارتجاع المريء. كما أن النوم بعد الأكل مباشرة يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة وعسر الهضم، لأن الجسم في وضع لا يساعده على إتمام عملية الهضم بكفاءة. هناك أعراض متعددة قد تظهر نتيجة لهذه العادة، مثل الانزعاج المستمر وتكرر الحموضة، وقد يؤدي استمرار ارتجاع الأحماض إلى تهيج بطانة المريء وتأثير سلبي على جودة الحياة.

هل المشي بعد الأكل مفيد؟ على عكس الاستلقاء، يؤكد الخبراء أن ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي الهادئ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بعد تناول الطعام يساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء، ويساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم خاصة بعد الوجبات الثقيلة. لكن يجب تجنب التمارين الرياضية العنيفة بعد الأكل مباشرة لأنها قد تسبب تقلصات أو عدم راحة. متى يمكن النوم بعد تناول الطعام؟

ينصح الأطباء بالانتظار مدة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الوجبة قبل الذهاب إلى النوم، خصوصًا إذا كانت الوجبة غنية بالدهون أو كبيرة الحجم. كما يُنصح بتناول وجبة العشاء مبكرًا وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية قبل النوم لتقليل احتمالات حرقة المعدة.

عادات أخرى تضر الهضم بعد الطعام لا يقتصر الضرر على النوم فقط، فهناك عادات أخرى قد تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، مثل تناول كميات كبيرة من الحلويات بعد الوجبة مباشرة، التدخين بعد الأكل لأنه يزيد من اضطرابات المعدة وارتجاع الحمض، ارتداء الملابس الضيقة حول البطن، والإفراط في شرب المشروبات الغازية التي تسبب الانتفاخ والغازات. للحفاظ على صحة جهازك الهضمي، ينصح الخبراء بتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، وتجنب الإفراط في الوجبات، وشرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام





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