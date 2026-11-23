اللواء عادل عزب يفصح عن تعليمات مهدي عاكف بمنع التظاهرات الإسلامية ضد الرسوم الدنماركية، كاشفاً عن مؤامرة غربية وإقليمية شملت حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

كشف اللواء عادل عزب ، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني المصري، عن تفاصيل دقيقة ومفاجئة تتعلق بموقف جماعة الإخوان المسلمين من الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم التي انتشرت في الدنمارك عام 2005. وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية لم تقم بدعوة أو تنظيم مظاهرات احتجاجية بشأن هذه الرسوم، على الرغم من نشاطها البارز في الشارع المصري خلال نفس الفترة الزمنية.

صمت الإخوان رغم نشاطهم السياسي في 2005

أوضح اللواء عادل عزب خلال استضافته في برنامج "شهادة للتاريخ" مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان كانت تمتلك وقتها حضوراً برلمانياً قوياً بحوزتها على 88 مقعداً في مجلس الشعب المصري. واستغل الأعضاء هذا المنصب لتنظيم مظاهرات في الشوارع للمطالبة باستقلال القضاء وإجراء تعديلات دستورية، مما يعكس نشاطاً سياسياً مكثفاً في تلك المرحلة.

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ولكن عندما ظهرت الرسوم الدنماركية المسيئة، لاحظ الخبراء أن الأقباط المصريين انضموك بشكل فوري للمقاطعة والاحتجاج، متسابقين في ذلك على المسلمين. وعلى العكس من هذا الزخم الشعبي الديني، لم تحرك الجماعة ساكناً، ولم تصدر أي بيانات احتجاجية رسمية، مما أثار تساؤلات حول سبب هذا الصمت الاستراتيجي المريب الذي تزامنت مع أحداث عالمية كبرى.

تعليمات مهدي عاكف ومنع الاحتجاجات

كشف رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق أن سبب هذا الصمت يعود إلى تعليمات صارمة صدرت من مهدي عاكف، وهو من القيادات البارزة آنذاك في الجماعة. أعطى عاكف تكليفات واضحة ومباشرة بمنع أي تظاهرات أو تحركات شعبية خاصة بالموضوع الديني المتعلق بالرسوم المسيئة، مما يعني أن القرار لم يكن عفويًا بل كان مخططاً من القمة.

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وأشار عزب إلى أن هذه التعليمات كانت جزءاً من بداية خطة مؤامرة كبرى كانت تُحاك في تلك الفترة، وهي مؤامرة شاركت فيها دول غربية ودول إقليمية في آن واحد. كان الهدف من هذا المنع الاستراتيجي هو حماية مسار معين للعمل السياسي والديني للجماعة، حتى لا يتعثر بسبب انفعالات شعبية قد تخرج عن السيطرة.

تحالف مع حزب الله وإيران لحملة ضد أوروبا

كشف اللواء عادل عزب عن شبكات تحالف معقدة نفذت على الأرض، حيث اشتركت في هذه الخطة المؤامرة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأتباعه من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وحماس. كانت الرسالة الموجهة لأوروبا واضحة ومكشوفة، وهي إثبات قدرة هذه الكيانات على تحريك الشارع الإسلامي ومنعه من الحركة الحرة في مواقف سياسية حساسة.

وأوضح المتحدث أن الدافع الخفي من هذا الموقف كان مزدوجاً؛ فبالنسبة لأوروبا، أرادوا إرسال رسالة بأنهم قادرون على كبح جماح الشارع الإسلامي سياسياً، بينما على المستوى الديني، أرادوا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يغيضوا الاتحاد الأوروبي سياسياً. هذا التناقض في المعادلة يكشف عن لعبة سياسية معقدة تتجاوز الجوانب الدينية البحتة.

نقد لواقع الجماعة وادعاءات الإسلام هو الحل

انتقد اللواء عادل عزب بشدة شعار "الإسلام هو الحل" الذي رفعته الجماعة على مدار مئة عام، واصفاً إياها بأنها مجرد جماعة دعوية في ظاهرتها. حذر من أن أمن الدولة هو من يحاربهم ليس كحركة سياسية فقط، بل ككيان يحاول تغيير وجه المجتمع المصري والعربي بالكامل من خلال أساليب خفية تهدف إلى أخونة المجتمع بدلاً من الدعوة الحقيقية.

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وأكّد أن قسم نشر الدعوة كان مجرد غطاء ضمن أقسام الجماعة، مستشهداً بكلام مؤسسها حسن البنا الذي وصفها بأنها هيئة طلابية وجمعية خيرية وسلفية صوفية. وأكد أن هذا التصنيف ليس عشوائياً، بل هو وسيلة للوصول إلى السلطة بتغيير هيكلية المجتمع، مشدداً على أن الجماعة لا تهدف للدعوة والسياسة بمعناها الشريف، بل للهيمنة الاجتماعية.