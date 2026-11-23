كشف اللواء عادل عزب تفاصيل رسالة منسوبة إلى جمعة عبدالعزيز حول عرض عودة جماعة الإخوان إلى مصر دون شروط، وفق حديثه لمصطفى بكري.

كشف اللواء عادل عزب ، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، تفاصيل رسالة قال إن جمعة عبدالعزيز ، المرشد المؤقت ل جماعة الإخوان ، بعثها إليه، وتتضمن عرضا بعودة الجماعة إلى مصر دون شروط، حتى لو صدر حكم بإعدام محمد بديع و محمد مرسي. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست "شهادة للتاريخ" عبر قناة صدى البلد.

ووفق ما نقله عادل عزب عن الرسالة، فإن عبدالعزيز بعث بها بعد رحيل محمد بديع عن قيادة الجماعة، وتضمنت أن تعود الجماعة كتنظيم دون أي شروط، مع عبارات نسبها عزب إلى الرسالة تطالب بإعدام بديع ومرسي، وتؤكد أن القضاء يأخذ مجراه، وأن الجماعة ستعود بعد ذلك، مع التأكيد على أنها لن تمارس السياسة ولا الدعوة.

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الهدف من الرسالة وفق رواية عادل عزب

يرى عادل عزب أن الهدف الأساسي من هذا العرض هو الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للجماعة، معتبرا أن هذا الأمر هو الأهم، لأن الجماعة لن يكون لها وجود في المنطقة من دون هذه الشخصية الاعتبارية.

وأوضح عزب أن الرسالة تشير إلى رغبة الجماعة في العودة إلى مصر تحديدا، مستندا إلى أن مصر هي نقطة الانطلاق نحو الشرق الأوسط، على حد تعبيره، مضيفا أن مصر تمثل رمانة الميزان في المنطقة.

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ويرى عزب أن الجماعة كانت تتمتع لمدة 100 سنة بميزة تقديمها نفسها كجماعة دعوية، وأن هذه الميزة هي التي أوصلتها إلى الحكم، وفق قوله، مشيرا إلى أن ثورة الشعب في 30 يونيو حرمتها من هذه الميزة.

مواقف متباينة حول مستقبل الجماعة بعد 2013

يرى عادل عزب أن جماعة الإخوان فقدت التعاطف والدائرة الحاضنة على النطاق المحلي بعد وصولها إلى الحكم، إذ أدى ظهور مساوئها، بحسب روايته، إلى أن يحكم الشعب عليها.

وذكر عزب أن الجماعة حاولت خلال الفترة من 2013 إلى 2025 العودة بعدة طرق، من بينها ما وصفه بالإرهاب الذي نفذته جماعة حسم، وقد فشل، إضافة إلى مبادرات للصلح كانت تمرر بشكل أو بآخر من الخارج أو من داخل السجون، لكنها قوبلت بالرفض، وفق ما قاله.

وأشار عادل عزب إلى أن الخيار المتاح أمام الجماعة حاليا هو تغيير شكلها عبر إنشاء حركة تأخذ جناحا من التنظيم وتصبغها بصبغة سياسية، حتى لا يقال إنها جماعة الإخوان نفسها. وقال إن هذه المنصات تسعى إلى القول إن أعضاءها ليسوا من الإخوان، لكنهم يضمون عناصر منها، معتبرا أن الجماعة بدأت بالفعل في تغيير جلدها، وأنها تعود دائما بشكل أقوى.

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تحذير من تأثير الحركات الجديدة على الرأي العام

يدعو عادل عزب إلى تحصين الرأي العام في مواجهة هذه الحركات الجديدة، معتبرا أن الجماعة قد تعيد تقديم نفسها تحت أسماء وأطر سياسية مختلفة، وأن ذلك يتطلب وعيا مجتمعيا بطبيعة التنظيم وتاريخه.

تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في هذا التقرير يعكس رواية عادل عزب عن الرسالة المنسوبة إلى جمعة عبدالعزيز، ولم يرد في النص المصدر أي تأكيد مستقل لمضمونها من جهة أخرى، لذلك تبقى هذه التفاصيل مرتبطة بتصريحات المتحدث وحده.