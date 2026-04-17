عاصفة ترابية تضرب البلاد: الأرصاد الجوية تصدر تحذيراً عاجلاً وتؤكد على ضرورة الحذر على الطرق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً هاماً بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى أجواء حارة ومغبرة تؤثر على معظم الأنحاء وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة. وتشدد الهيئة على ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة بسبب احتمالية تدني الرؤية وزيادة فرص الحوادث. وتتوقع الهيئة تجدد العواصف الترابية مع تقدم ساعات النهار، مؤكدة متابعتها المستمرة للحالة الجوية وإصدار التحديثات اللازمة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً جوياً عاجلاً، مشيرة إلى أن البلاد تمر بظروف جوية شديدة الحرارة ومغبرة على معظم المناطق. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذه الأجواء تؤثر بشكل مباشر على مستوى الرؤية الأفقية ، حيث تشهد انخفاضاً ملحوظاً، لا سيما على الطرق الصحراوية والطرق السريعة التي تعد أكثر عرضة لهذه الظروف.

ونبهت الهيئة إلى خطورة هذه الظروف على حركة المرور، داعية كافة قائدي المركبات إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك نظراً لتوقعات تدني الرؤية إلى مستويات خطيرة في بعض البقاع، مما قد يرفع من احتمالية وقوع حوادث مرورية مفجعة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه العواصف الترابية والأتربة المعلقة قد تتجدد أو تشتد مع مرور ساعات النهار، مما يعني استمرار فترة الرؤية المحدودة والمتقطعة في عدد من المناطق.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تراقب باستمرار تطورات الحالة الجوية، وأنها على أهبة الاستعداد لإصدار أي تحديثات فورية في حال رصد أي تغيرات جوهرية قد تطرأ على الطقس خلال الساعات القادمة، مطالبة الجميع بمتابعة نشراتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق اهتمام الدولة بسلامة المواطنين وتجنب المخاطر المحتملة، وتأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في توفير معلومات دقيقة للمواطنين والجهات المعنية.

كما يتزامن هذا التحذير مع حملات توعية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، حيث قد تتفاقم حالتهم بسبب وجود الأتربة العالقة في الجو.

وتعمل الهيئة على تزويد الجهات المختصة، مثل إدارات المرور ووزارات النقل، بالمعلومات اللازمة لرفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية.

تتضمن هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم حركة السير على الطرق المتأثرة، وإصدار توجيهات للمسافرين بتأجيل رحلاتهم إذا لزم الأمر، وتوفير فرق الإنقاذ والطوارئ على أهبة الاستعداد.

وتشمل التوصيات أيضاً ضرورة إغلاق نوافذ السيارات والمنازل، وارتداء الكمامات الواقية عند الخروج، وتجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية، بالإضافة إلى شرب كميات وفيرة من السوائل للمساعدة في ترطيب الجسم.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية استجابةً لتوقعات جوية تشير إلى استمرار الظروف غير المستقرة، والتي قد تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية.

إن التعاون بين المواطنين والهيئات الرسمية هو مفتاح التغلب على التحديات الجوية، وضمان سلامة الجميع. يجب على الجميع أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد والالتزام بالإرشادات الصادرة لتقليل المخاطر المحتملة





