عواصف شديدة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 908 آلاف مشتركة وتأخير آلاف الرحلات الجوية.

عاصفة جوية عنيفة تضرب الآن الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تعطل الخدمات الأساسية وتشويش الحركة اليومية لملايين السكان. سجلت سرعة هبات الرياح مستويات قياسية بلغت 112 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، متسببة في انهيار خطوط الطاقة وشبكة الاتصالات بشكل واسع.

أرقام انقطاع الكهرباء وتأثير العاصفة

سجلت بيانات مواقع المراقبة المتخصصة أن ما يقرب من 908 آلاف مشترك في عدة ولايات فقدوا إمدادات الكهرباء بحلول الساعة 9:56 مساءً بالتوقيت الشرقي. وقد ارتفع هذا الرقم سابقًا إلى 961 ألفًا، مما يعكس حجم الأضرار الهيكلية التي لحقت بشبكات التوزيع الكهربائية في المنطقة.

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وشهدت ولاية بنسلفانيا أكبر قدر من الانقطاعات، حيث تم تسجيل أكثر من 207 آلاف حالة توقف للتيار الكهربائي. وفي ولاية نيوجيرسي، تجاوز عدد المتضررين 179 ألفًا، بينما وصل العدد في ولاية ماريلاند إلى نحو 139 ألفًا، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن شركات المرافق.

كما تأثرت ولاية فرجينيا بشدة، حيث سجلت أكثر من 106 آلاف انقطاع في التيار. وفي ولاية نيويورك، وصل عدد المتضررين إلى نحو 68 ألفًا، مما يشير إلى الانتشار الواسع للآثار المدمرة للعاصفة عبر مختلف المناطق الساحلية والداخلية.

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تعطيل حركة الطيران والمطارات الرئيسية

لم تقتصر التداعيات على انقطاع التيار، بل امتدت إلى قطاع النقل الجوي حيث تم إلغاء 454 رحلة جوية مرتبطة بالولايات المتحدة. كما تأخرت 2411 رحلة أخرى بشكل كبير، مما خلق فوضى كبيرة في حركة المسافرين خلال عطلة عيد الشكر.

تأثرت بشكل مباشر المطارات الرئيسية في واشنطن ونيويورك، وهي مراكز حيوية تشهد عادة تنقلات مكثفة بين المدن والولايات. ساهم هذا التعطيل في زيادة الضغوط الهائلة على المسافرين وشركات الطيران، خاصة مع تزامنها مع موسم الذروة في التنقل العائلي.

في مدينة نيويورك، اضطرت شركة ميسي إلى تأجيل موكب عيد الشكر السنوي بشكل استثنائي خلال نسخته المئوية. وقد أعاد المنظمون جدولة الحدث بسبب المخاطر المرتبطة بالطقس، في سابقة تتعلق بسوء الأحوال الجوية في تاريخ الموكب الممتد لمئة عام.

توقعات الأرصاد وإجراءات الطوارئ

أفادت توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بتحسين تدريجي في الأحوال الجوية بمنطقة وسط المحيط الأطلسي خلال الليل. ومع ذلك، من المتوقع أن تنتقل الأمطار الغزيرة والرياح القوية باتجاه نيو إنجلاند، حيث قد تستمر الرياح يوم الجمعة بسرعة تتراوح بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة.

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في سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، موافقته على تقديم مساعدات اتحادية بقيمة 100 مليون دولار لولاية فلوريدا. وجاء هذا الدعم عقب العواصف الشديدة والفيضانات التي اجتاحت مناطق بالولاية، بما في ذلك تمويل سبق الموافقة عليه ضمن جهود الإغاثة المرتبطة بإعصار إيساياس.

تحذر شركات المرافق من احتمالات استمرار سقوط الأشجار وحدوث انقطاعات إضافية، خاصة في المناطق التي تنتشر بها الأشجار بالقرب من خطوط الكهرباء. يُنصح السكان بالبقاء داخل منازلهم وتجنب المناطق المعرضة لخطر انهيار الأشجار حتى زوال التهديد.

الفيضانات الساحلية ومخاطر الأمطار الغزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القادمة من البحر، بالتزامن مع ارتفاع المد، في حدوث فيضانات ساحلية بالمناطق المنخفضة. كما سجلت هبات رياح تتراوح سرعتها بين 80 و112 كيلومترًا في الساعة في أجزاء من فرجينيا وماريلاند وديلاوير ونيوجيرسي ونيويورك وساحل نيو إنجلاند.

يبقى التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الكارثة الطبيعية قيد التقييم الدقيق، مع استمرار جهود الإغاثة والتعافي في مختلف الولايات المتضررة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.