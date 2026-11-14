عاصم الجزار يدعو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري، خلال مؤتمر الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني، على ضرورة تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات إنتاجية ملموسة تعزز الأمن الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

أكد الدكتور عاصم الجزار ، وكيل أول مجلس النواب المصري ، خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية للدورة الخامسة ل مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، على أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية والعربية الصينية إلى مرحلة أعمق تقوم على تحويل التفاهمات السياسية والمصالح المشتركة إلى مشروعات إنتاجية ونتائج اقتصادية ملموسة. وقد عُقدت هذه الفعالية المهمة بمقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية ، حيث حضرها عدد من القيادات والمسؤولين الصينيين بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب العربية الذين شاركوا في النقاشات الاستراتيجية.

آليات التعاون الاقتصادي والصناعي

شدد الدكتور عاصم الجزار، ممثل مصر الرسمي في هذا المحفل الدولي، على ضرورة توجيه التعاون الثنائي نحو تعميق التصنيع، وتطوير سلاسل الإمداد، وتوطين التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وتأهيل الكوادر البشرية، وخلق فرص عمل مستدامة للشعوب. وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بأمن الغذاء والطاقة والمياه، فضلًا عن تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على حركة التجارة والاستثمار، وهو ما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وتعزيز المصالح المشتركة.

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وأوضح وكيل أول مجلس النواب المصري أن نجاح هذه الشراكة يرتبط ببناء القدرات الوطنية، واحترام سيادة الدول واستقلال قراراتها، ومراعاة خصوصية التجارب التنموية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتعليم. ولفت إلى أن الدول العربية تمتلك مقومات واسعة للشراكة مع الصين، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد وأسواق وطاقات بشرية، وما تمتلكه بكين من خبرات وإمكانات في مجالات الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا وتنمية المهارات.

مواقف الأطراف ومبادرات الحوكمة

وثمن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري، المبادرات العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مجالات التنمية والحضارة والأمن والحوكمة، مؤكدًا أهمية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط، وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تدعم الأمن والاستقرار، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما أشار إلى أن الحوار الحزبي يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن قضايا التنمية والسياسات العامة، وتوسيع دوائر التفاهم والتواصل بين الشعوب.

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وأضاف وكيل أول مجلس النواب المصري أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية، وتسهم في تعزيز التواصل بين ممثلي الشعوب وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، ومناقشة القضايا المشتركة. لافتًا إلى أهمية استمرار التواصل بين المجالس النيابية المصرية والصينية والعربية، وتكثيف اللقاءات المتخصصة ومتابعة التوصيات التي تخدم المصالح المتبادلة وتبني جسور الثقة بين الحكومات والشعوب.

آفاق التعاون المستقبلي والاستقرار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري، استعداد مصر لمواصلة التعاون مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتطوير قنوات الحوار وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات وخدمة التنمية والاستقرار، بما يحقق المصالح المتبادلة ويحترم القانون الدولي والسيادة الوطنية. وشدد على أن مستقبل العلاقات المصرية والعربية الصينية يتطلب تحويل الرصيد التاريخي المشترك إلى شراكات منتجة ومصالح متوازنة ونتائج ملموسة تنعكس على حياة الشعوب.

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري، كلمته بالتأكيد على أن الحوار والتعاون واحترام السيادة تمثل ركائز أساسية لبناء علاقات أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون في مجالات التحول الرقمي والتعليم وتأهيل الشباب والإدارة العامة وتوطين التكنولوجيا لضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة في المنطقة العربية.