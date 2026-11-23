عودة عاطف حسون إلى مسقط رأسه في حضر بزيه العسكري الإسرائيلي تثير غضباً واسعاً وتفتح تحقيقاً إسرائيلية، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة.

أثار ظهور المواطن الإسرائيلي من أصل سوري عاطف حسون داخل مسقط رأسه في بلدة حضر بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. عاد حسون إلى البلدة مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي وبرفقة عدد من الجنود، وذلك بعد غياب دام نحو أربعة عقود من الزمن. وقد وثق ناشطون مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله، مما جعل الحدث محوراً للنقاش الساخن في المنطقة.

تفاصيل الزيارة والأداء العسكري المثير للجدل

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيه عاطف حسون وهو يترجل من مركبة عسكرية داخل بلدة حضر. ظهر الرجل في الصورة وهو يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي بالكامل، متضمناً الخوذة والسترة الواقية، بينما يرافقه عدد من الجنود الإسرائيليين. يقع الموقع الجغرافي للبلدة على سفوح جبل الشيخ، بالقرب من الجولان السوري المحتل، مما يضفي طابعاً خاصاً على المشهد ويثير استغراب المراقبين.

Also read الصحة: تطعيم 20.9 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية بنسبة تغطية 99.5%

تنحدر عائلة حسون من بلدة حضر السورية التي تتكون غالبيتها من الطائفة الدرزية. غادر الرجل قريته في أواخر سبعينيات القرن الماضي، متجهاً إلى الجولان السوري المحتل قبل أن يستقر في بلدة مسعدة. كانت الزيارة لعائلة في الأصل، حيث التقى حسون بوالدته وعدد من أفراد أسرته، إلا أن مظهره العسكري هو ما حول الزيارة من حدث عائلي عادي إلى قضية رأي عام واسعة.

تحقيقات إسرائيلية وطبيعة الصفة العسكرية

تشير تقارير إعلامية أولية إلى أن عاطف حسون يعمل في إحدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، غير أن طبيعة صفته العسكرية الدقيقة لم تتأكد بصورة قاطعة من مصادر رسمية مباشرة. تداولت تقارير مبكرة معلومات غير مؤكدة تفيد بحمله رتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي وارتباطه بالواء المدرع رقم 106. وفيما يتعلق بتصحيح هذه المعلومة، نقلت تقارير لاحقة عن هيئة البث الإسرائيلية إن حسون ليس ضابطاً في الخدمة العسكرية النظامية أو الاحتياط.

Advertisement

إلى جانب الجدل الشعبي، لم تكتفِ السلطات الإسرائيلية بالمراقبة، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقاً رسمياً بشأن كيفية دخول حسون إلى بلدة حضر مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي. يأتي هذا التحقيق مباشرة بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، مما يشير إلى أن الجهات العسكرية الإسرائيلية تحاول معالجة الأمر داخلياً قبل أن يتصاعد أكثر خارجياً.

ردود الفعل وانتهاكات السيادة المتصورة

لم يقتصر الجدل على عودة حسون بعد غياب طويل، بل ارتبط بشكل وثيق بظهوره مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي وبرفقة جنود داخل قرية سورية. يأتي ذلك في ظل توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف القنيطرة، مما يجعل المشهد محملاً بالرمزية السياسية والعسكرية. اعتبر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أن المشهد يمثل استفزازاً واضحاً لمشاعر السوريين، ويعد انتهاكاً صريحاً لسيادة البلاد.

جاءت الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات وتحركات عسكرية إسرائيلية متصاعدة، مما زاد من حدة الغضب الشعبي. يعتقد العديد من المعلقين أن ارتداء الزي العسكري في هذه الزيارة لم يكن مجرد اختيار فردي، بل كان له دلالات تتجاوز النوايا العائلية، خاصة وأن الرجل عاد لزيارة والدته بعد نحو أربعة عقود من الغياب، مستخدماً رموزاً عسكرية في مكان يربطه به التاريخ والهوية.