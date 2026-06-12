عالم أزهري: صلاح السريرة أساس استقرار الأسرة وحسن الاختيار طريق السعادة الزوجية

أكد الدكتور محمود الأبيدي من علماء وزارة الأوقاف أن استقرار الأسرة يبدأ بصلاح السريرة ودور المرأة كأم وزوجة صالحة، محذراً من نشر الخلافات على وسائل التواصل، ومشدداً على أهمية الحوار والتفاهم في بناء أسرة متماسكة.

أكد الدكتور محمود الأبيدي، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، أن الفهم الحقيقي ل استقرار الأسرة يبدأ من قيام كل طرف بدوره الحقيقي. وأشار في تصريحات خاصة إلى أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في هذا الاستقرار حين تكون أماً حقيقية، مستلهمة نماذج مضيئة في التاريخ الإسلامي مثل السيدة خديجة رضي الله عنها.

وأوضح أن الزوجة الصالحة هي التي تؤسس لبنيان أسري متماسك، وتكون مصدر دعم واحتواء لزوجها، لافتاً إلى أن القرآن الكريم عبر عن العلاقة الزوجية بقوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها)، بما يؤكد أن السكن والمودة والرحمة هي الأساس في بناء الأسرة. وأضاف الأبيدي أن الزوج يحتاج إلى بيت يجد فيه الراحة والسكينة بعد عناء العمل، حيث يجد من يحنو عليه ويمنحه الدفء والمشاعر الصادقة، بما يعينه على أداء دوره في رعاية الأبناء وتربيتهم وفق ما أوجبه الشرع الشريف، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

وشدد على أن هذه الصورة ليست مثالية كما قد يتصور البعض، بل هي واقع عاشه بيت النبوة، مستدلاً بموقف السيدة خديجة رضي الله عنها حين احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم عقب نزول الوحي، مؤكداً أن هذا النموذج يعكس واقعية الإسلام في بناء الأسرة. وتناول العالم الأزهري قضية إدارة الخلافات الأسرية بحكمة، مؤكداً أن العتاب بين الزوجين يجب ألا يتجاوز حدوده الطبيعية.

وحذر من نقل المشكلات الأسرية إلى الأهل أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من تضخيم للأزمات وإشعال للفتن. ونبه إلى أن بعض الدعوات غير المنضبطة قد تدفع نحو قرارات متسرعة تهدد كيان الأسرة. وألمح إلى أن الحفاظ على استقرار الأسرة يتطلب وعياً حقيقياً بدور كل فرد، والتزاماً بالقيم الإسلامية في التعامل، بما يحقق الهدف الأسمى من بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

كما أشاد الدكتور محمود الأبيدي بحسن اختيار وزارة الأوقاف لموضوع خطبة الجمعة في ختام العام، مؤكداً أن السادة الخطباء كان لديهم هدف واضح يتمثل في التوعية بأهمية استقرار الأسرة وآثار هذا الاستقرار في نضج المجتمع. وأكمل أن البداية الحقيقية لاستقرار الأسرة تنطلق من صلاح السريرة، باعتبارها سر الصلاح، حيث إن الإنسان يتشكل بين سريرته ومسيرته لتتكون سيرته. وأشار إلى أنه إذا صلح الإنسان من داخله، أصبح عمله ممتد الأثر حتى بعد وفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع الأبيدي أن حسن الاختيار يؤدي إلى صلاح الأبناء، وهو ما ينعكس بدوره على صلاح المجتمع. لافتاً إلى أن الأسرة تمثل قلب المجتمع، مستلهماً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله). وأكد أن صلاح هذا القلب يعني صلاح المجتمع بأكمله. وأكد أن بناء الفكر وبناء الإنسان يمثلان الركيزة الأهم في هذا التوقيت، في ظل التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية التي أصبحت تحيط بالطفل والإنسان.

وشدد على أن معركة الوعي التي تخوضها وزارة الأوقاف عبر المنابر تبدأ بتحديد الأهداف والأدوار داخل المجتمع، والسعي لمواكبة الزمن من خلال خطاب ديني رشيد قائم على المنهج النبوي. وختم العالم الأزهري بأن رب الأسرة هو المسؤول عن تكوين نواة أسرية متماسكة، تكون جزءاً من مجموعة أسر تسهم في بناء مجتمع صالح وقادر على التنمية والتعمير. مؤكداً أن هذه هي الرسالة الأولى التي خلق الله الإنسان من أجلها، مستشهداً بقوله تعالى: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها).

وأكد أن تحليل ما قدمه الخطباء في خطبة الجمعة يُظهر أنهم ركزوا على ركيزة أساسية تبدأ بصلاح السريرة، ثم بيان مفهوم القوامة والمسؤولية داخل الأسرة، حيث يتحمل رب الأسرة المسؤولية الأولى بوصفه الراعي الحقيقي، وصاحب الدور القيادي في الحفاظ على تماسك الأسرة





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