عام من حكم الإخوان في مصر ومسار الثلاثين من يونيو

تحليل مفصل للفترة السياسية الممتدة من يونيو ألفين واثني عشر حتى يوليو ألفين وثلاثة عشر، مسلطاً الضوء على الاستقطاب السياسي والأزمات الاقتصادية التي أدت إلى ثورة الثلاثين من يونيو.

شهدت الدولة ال مصر ية في يونيو من عام ألفين واثني عشر تحولا جذريا في المشهد السياسي بوصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم. في البداية كان هناك نوع من الترقب والأمل في تحقيق تغييرات إيجابية، ولكن سرعان ما تحولت هذه التوقعات إلى حالة من القلق والتوتر الشديدين.

فبعد مرور عام واحد فقط من تولي السلطة، وجد المجتمع المصري نفسه منقسما انقساما حادا لم يشهده من قبل، حيث تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي بشكل أدى إلى تآكل السلم المجتمعي. كانت مؤسسات الدولة تعاني من حالة من الترهل والضعف، وبدأت تظهر علامات الانهيار في العديد من القطاعات الحيوية، مما جعل البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.

كانت نقطة التحول الكبرى في هذه المرحلة هي السياسات التي انتهجها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي رأت فيها القوى المعارضة محاولة صريحة لتمكين أعضاء الجماعة في مفاصل الدولة، وهو ما عُرف بمصطلح أخونة الدولة. وقد بلغت هذه المخاوف ذروتها عندما صدر الإعلان الدستوري في نوفمبر من عام ألفين واثني عشر، والذي منح الرئيس صلاحيات واسعة جدا وحصن قراراته من الطعن القضائي. هذا الإجراء اعتبرته المؤسسات القضائية والقوى المدنية بمثابة التفاف صريح على المبادئ الديمقراطية وتجاوزا للسلطات الدستورية.

وقد أدى ذلك إلى اندلاع موجات من الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة في الميادين، حيث اتهمت المعارضة النظام بالاستئثار بالسلطة وتجاهل مطالب الشعب في بناء دولة مدنية حديثة تحترم التعددية وتفصل بين الدين والسياسة في إدارة الشؤون العامة. بالتوازي مع الصراع السياسي، كانت الأزمات الاقتصادية تتفاقم بشكل متسارع، مما زاد من معاناة المواطن البسيط.

شهدت تلك الفترة نقصا حادا في الوقود وأزمات متكررة في إمدادات الكهرباء، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما أدى إلى اضطراب في أسعار السلع الأساسية. غابت الرؤية الاقتصادية الواضحة للتعامل مع هذه التحديات، وبدا أن الإدارة السياسية منشغلة بالصراعات الحزبية أكثر من اهتمامها بإصلاح الوضع المعيشي.

هذا التدهور الاقتصادي خلق بيئة خصبة لزيادة الاحتقان الشعبي، حيث شعر الكثيرون بأن الوعود التي رُفعت قبل الانتخابات كانت مجرد شعارات لا صدى لها على أرض الواقع، مما حول الغضب من مجرد معارضة سياسية إلى مطالب معيشية ملحة. لم يتوقف الأمر عند الاحتجاجات السلمية، بل تطور الوضع إلى اشتباكات دموية في الشوارع، خاصة في محيط المقرات التابعة للجماعة. ووثقت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية تعرض المتظاهرين السلميين لهجمات عنيفة باستخدام الهراوات والحجارة وحتى الأسلحة النارية في بعض الحالات.

كما انتشرت أخبار عن عمليات تعذيب واحتجاز للمعارضين في مقرات تابعة للتنظيم، مما أضفى صبغة من العنف على الصراع السياسي. هذه الممارسات ساهمت في تآكل الشعبية المتبقية للجماعة وزادت من إصرار القوى الوطنية على ضرورة تغيير المسار السياسي للبلاد لإنقاذ الدولة من السقوط في هاوية الفوضى الشاملة. وفي ظل هذا المناخ المشحون، انطلقت حركة تمرد التي استطاعت في وقت قياسي جمع ملايين التوقيعات من المواطنين المطالبين بسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

كانت هذه الحركة تعبيراً عن الإرادة الشعبية الرافضة للوضع القائم، وبلغت هذه الذروة في الثلاثين من يونيو عام ألفين وثلاثة عشر، عندما خرج ملايين المصريين في تظاهرات حاشدة اجتاحت الميادين في كافة المحافظات. هذا الزخم الشعبي الهائل دفع القوات المسلحة للتدخل من أجل حماية الدولة، مما انتهى بإعلان عزل الرئيس في الثالث من يوليو من نفس العام.

لقد كانت تلك الفترة درساً قاسياً في كيفية إدارة التنوع السياسي، وأظهرت الفجوة العميقة بين الوعود السياسية والواقع العملي، مما أعاد تشكيل المشهد السياسي المصري لسنوات طويلة تلت ذلك





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