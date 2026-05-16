عباس شومان يؤكد قطعية شعائر الإسلام ويرفض مفهوم بيت الطاعة

تناول الدكتور عباس شومان ثوابت العقيدة الإسلامية من مشروعية الأضحية ومكان الحج وأهمية الصلاة، كما انتقد مفهوم بيت الطاعة مؤكداً عدم استناده إلى أصل شرعي.

أكد الدكتور عباس شومان ، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف ، على مجموعة من القضايا الجوهرية التي تمس ثوابت العقيدة والشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الاجتماعية والقانونية المغلوطة.

وفيما يتعلق بشعيرة الأضحية، أوضح شومان أن نجاح آل إبراهيم عليه السلام في ابتلاء النحر يمثل نموذجاً فريداً لا مثيل له في تاريخ البشرية جمعاء، مشيراً إلى أن هذه الحقيقة ثابتة بالأدلة القطعية التي لا يتطرق إليها الشك، وعلى رأسها كتاب الله عز وجل. واعتبر أن الآية الكريمة فصل لربك وانحر تعد دليلاً قاطعاً على ثبوت هذه الشعيرة، داعياً إلى ضرورة التسليم بما ثبت بيقين في النصوص الشرعية.

وأشار إلى أن العقل البشري، مهما بلغ من التدبر، يجب أن يقف عند حدود النصوص القطعية، بحيث يكون التسليم أولاً هو الأساس، ثم يأتي البحث عن الحكمة من وراء التشريع، لأن الحكمة قد تخفى على العقل في حين يظل النص واضحاً وصريحاً في أمره. وفي سياق متصل بحماية ثوابت الدين ومواجهة موجات التشكيك، وجه الدكتور عباس شومان نقداً لاذعاً لأولئك الذين يدعون أن الحج ليس في مكة المكرمة، واصفاً هذا الادعاء بأنه جهل تام بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومخالفة صريحة لإجماع الأمة الإسلامية عبر العصور.

وشدد على أن من يروج لهذه الأفكار الشاذة يجب أن يعود إلى رشده ويتوقف عن هذا الشطط الفكري الذي لا يستند إلى أي أساس علمي أو شرعي، مؤكداً أن مكة هي قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومكان أداء فريضة الحج بيقين لا يقبل التأويل. كما تطرق شومان إلى أهمية الصلاة كعماد للدين، موضحاً أن من ينكر واحدة من الصلوات الخمس فقد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، وهو أمر ثبت بالقرآن والسنة وإجماع العلماء، مما يضع المنكر في دائرة الخروج عن ثوابت العقيدة الإسلامية التي أجمع عليها المسلمون كافة.

أما على الصعيد الاجتماعي والقانوني، فقد قدم الدكتور عباس شومان رؤية نقدية لمفهوم بيت الطاعة المتداول في بعض الإجراءات القانونية، مؤكداً أن هذا المفهوم لا يستند إلى أي أصل شرعي في الدين الحنيف. واعتبر أن إجبار الزوجة على العيش مع زوجها من خلال حكم قضائي هو إجراء يسيء إلى الرجل وصورته قبل أن ينال من كرامة المرأة، مشدداً على أن الحياة الزوجية في الإسلام يجب أن تُبنى على أسس من المودة والرحمة والاختيار المتبادل، لا على القهر والملاحقة القانونية.

وأعرب عن تعجبه من قبول أي رجل العيش مع زوجة لا ترغب في الاستمرار معه ولا تريده، مؤكداً أن الغاية من الزواج هي السكينة والاستقرار، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر الإكراه. وتعكس هذه المواقف الشاملة للدكتور عباس شومان منهجاً متوازناً يجمع بين التمسك الصارم بأركان الدين وقطعية عباداته، وبين التصدي للموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تشوه صورة الإسلام وتخالف جوهر العلاقات الإنسانية السوية، مما يجعله صوتاً إصلاحياً يسعى للحفاظ على الثوابت مع تنقية الممارسات الاجتماعية مما علق بها من شوائب تخالف روح الشريعة.

إن هذه التصريحات تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توضيح الفوارق بين الثوابت الدينية التي لا تقبل الجدل وبين التقاليد الاجتماعية التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان. فبينما يظل مكان الحج وشعيرة الأضحية والصلوات الخمس من المسلمات التي لا يمكن المساس بها، يفتح المجال لمراجعة القوانين والاجتهادات التي قد تظلم طرفاً على حساب آخر في العلاقة الزوجية.

وبذلك يرسم الأمين العام لهيئة كبار العلماء خريطة طريق للمسلم المعاصر، تجمع بين التسليم للنص الإلهي وبين إعمال العقل في تحسين الواقع الاجتماعي بما يحقق العدل والكرامة الإنسانية، مؤكداً أن الدين جاء لتحرير الإنسان لا لتقييده بمفاهيم مغلوطة أو أحكام قسرية لا تخدم مقاصد الشريعة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك





