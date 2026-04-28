عبدالرحمن سمير "بودي" يعبر عن سعادته بالتعادل مع الزمالك ويكشف تفاصيل المفاوضات

أعرب عبدالرحمن سمير "بودي" حارس مرمى فريق إنبي عن سعادته بالتعادل مع الزمالك في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن اللاعبين استعدوا بشكل جيد للمباراة، وتم غلق المساحات أمام هجوم الأبيض.

وقال بودي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": كنا نعلم نقاط قوة وضعف الزمالك، وقمنا بتنفيذ تعليمات حمزة الجمل، وكنا قادرين على تسجيل أهداف، وسنحت لنا فرص في الشوط الأول، وتعاملنا جيدا مع الفرص التي كانت للزمالك، وكان هدفنا ايقاف خطورة جناحي الزمالك بيزيرا وشيكوا بانزا. وأضاف: تعاملنا جيدا خلال اللقاء، وخرجنا بنتيجة مرضية بالنسبة لنا أمام فريق كبير بحجم الزمالك.

وواصل: معظم اللاعبين من قطاع ناشئي إنبي، باستثناء لاعبين أو ثلاثة لاعبين، وأنا من أبناء النادي، واستيقظت من النوم وجدت أن هناك أخبارا بوجود مفاوضات مع الزمالك ولم يتحدث معي أي شخص على الإطلاق. وزاد: إنبي نادٍ كبير وله الفضل عليه بعد الله، وأبذل قصارى جهدي للوصول لمكانة كبيرة والتواجد في صفوف منتخب مصر، والجميع يركز للوصول لأفضل مستوى مع الفريق.

وتابع: لا أشغل نفسي بأي شئ سوى الاجتهاد في التدريبات والمباريات، وأسعى للانضمام للمنتخب، والموسم الحالي مجرد بداية للبناء عليها في المرحلة المقبلة. وأضاف: أيمن الشريعي لا يبخل بشئ على لاعبي إنبي، ودائمًا يدعم اللاعبين والجهاز الفني ويحفزنا على الظهور بمستوى قوي في كل المباريات، وحتى لو خسرنا أو تعادلنا في أي مباراة ووجد أننا اجتهدنا يقوم بصرف مكافآت لنا، وهو أب لكل اللاعبين ومهما تحدثنا عنه فلن نوفي حقه.

وأشار إلى أنه أثناء خروجه من الملعب عند استلام جائزة المباراة، وجد أحمد شريف لاعب الزمالك يقوم بالسب والتجاوز تجاهه، لكن رفض الرد عليه مطلقا، احترامًا لنفسه، والمباراة انتهت وهو لم يشارك، وتدخل حسام عبدالمجيد لتهدئة الأمور، واعتذر له عما حدث. وأضاف: شريف هو الوحيد الذي جاء للحديث معه بشكل يحمل تجاوزات ضده، ولم يفعل شيئا له على الإطلاق، وهو مثل شقيه، وتحدث معه بهدوء لكنه كان متضايق، وقم بمراعاة كل الأمور.

وأتم: أتمنى الانضمام لمنتخب مصر وهي الخطوة الأهم والحلم بالنسبة له، وامكانية الانضمام مستقبلا للأهلي أو الزمالك. وقال إن اللاعبين كانوا على علم كامل بنقاط قوة وضعف الزمالك، مما مكنهم من تنفيذ تعليمات المدرب حمزة الجمل بدقة، حيث تم غلق المساحات أمام هجوم الزمالك، خاصة في الشوط الأول حيث سنحت لهم فرص تسجيل الأهداف.

ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إنبي الزمالك عبدالرحمن سمير الدوري المصري أيمن الشريعي

United States Latest News, United States Headlines