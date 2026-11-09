عبدالعزيز قنصوة يدعو لربط البحث العلمي بالصناعة من خلال مبادرة دولة الابتكار

هاني عياد يكشف عن تخصيص 500 مليون جنيه لدعم ابتكارات الطلاب وخريجي الجامعات ضمن المنتدى العالمي لريادة الأعمال في القاهرة.

شارك هاني عياد ، المدير التنفيذي ل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، نيابة عن عبدالعزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في حوار وزاري رفيع المستوى حول سياسات ريادة الأعمال. وذلك خلال اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026) الذي انعقد بالقاهرة بين 6 و8 نوفمبر الجاري. وكان الحضور يشمل وزراء التموين والاستثمار والصناعة.

رؤية وزارة التعليم لدعم الابتكار الوطني

استعرض هاني عياد خلال مشاركته الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي لدعم تنفيذ مبادرة دولة الابتكار بوصفها توجهًا وطنيًا أساسيًا. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء منظومة متكاملة للابتكار تعتمد على تعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والبشرية المتاحة في مصر. ويأتي ذلك بهدف تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات الطلابية إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتسويق الفوري. كما تسعى المبادرة إلى إنشاء مشاريع إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري القائم على المعرفة.

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وأشار عياد إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية تستند إلى قدرات مصر البحثية المتميزة التي جعلتها تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار. بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 25 عالميًا في مجال النشر العلمي، وهي أرقام تعكس تميزًا حقيقيا يجب توظيفه لبناء منظومة داعمة. وتستهدف المنظومة الجديدة تمكين الباحثين والطلاب من تقديم أفكارهم والاحتفاء بها داخل الجامعات ومراكز البحوث. وتعمل الآليات الجديدة على توفير التمويل اللازم وتطوير الأفكار عبر الأودية التكنولوجية ومسرعات الأعمال. وهذا يضمن تحويل الأفكار النظرية إلى منتجات تطبيقية تساهم بشكل مباشر في تطوير الصناعة الوطنية.

تكامل الجهود لربط الجامعات بالصناعة

أكد هاني عياد أن نجاح تنفيذ هذه المبادرة يرتكز بشكل كلي على التكامل في جهود مؤسسات الوزارة وأذرعها المعنية. وفي مقدمة هذه المؤسسات تأتي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. بالإضافة إلى دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كأحد الأذرع التنفيذية الداعمة للمبادرات التعليمية. كما يشهد التخطيط توسيع نطاق التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. ويهدف هذا التكامل إلى ربط الجامعات والمراكز البحثية بشكل وثيق بالقطاعات الإنتاجية والتجارية. وتمكين الإمكانات البحثية والتصنيعية من تطوير التكنولوجيات المتقدمة وإتاحة فرص توطينها وإنتاجها محليًا.

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محفظة تمويلية بقيمة 500 مليون جنيه

كشف هاني عياد عن تفاصيل مالية كبيرة تهدف لدعم مختلف مراحل الابتكار في البلاد على المدى المتوسط. حيث تستهدف مبادرة دولة الابتكار بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات قادمة. ويتم جمع هذا التمويل من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والتمويلية والجامعات والمراكز البحثية. كما يستثمر القطاع الصناعي والمستثمرون في دعم هذه المبادرة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. ويوفر هذا الدعم المالي خطوات حاسمة تبدأ من الفكرة والبحث والتطوير الأولي. ويمر الأمر باختبار النماذج الأولية وتطويرها تقنيًا قبل الانتقال للتطبيق الصناعي. وينتهي الأمر بتأسيس الشركات الناشئة التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة ومنتجة.

برامج اكتشاف المبتكرين وتأهيل الطلاب

يعمل الصندوق بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ برامج محددة لاكتشاف المواهب الطلابية. ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة جاهزية الجامعات التي تهدف لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي. كما يتم تدريب فرق متخصصة لاكتشاف الابتكارات الطلابية وتطويرها بشكل مهني وعلمي دقيق. وتأتي مبادرة إحنا سامعينك لتوفير قناة رسمية لتسجيل أفكار الطلاب وبناء قاعدة بيانات شاملة للمواهب. بالإضافة إلى تنظيم هاكاثونات جامعات مصر التي تربط أفكار الطلاب بالتحديات الوطنية والصناعية. ويهدف هذا النشاط إلى تشجيع تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الصناعة وتلبية احتياجات المجتمع.

تمويل دراسات عليا لحل المشكلات الصناعية

يركز الصندوق أيضًا على دعم مشروعات التخرج الابتكارية التي تستهدف معالجة مشكلات صناعية ومجتمعية ملحة. ويتم توفير التمويل والمتابعة الدقيقة للمشروعات الواعدة لاستكمال تطويرها ودراسة فرص تطبيقها بعد التخرج. ويعمل الصندوق على دعم تطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية. كما يتم توفير التدريب المتخصص لتعزيز التكامل بين مراكز التوظيف وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال. ويهدف برنامج كن مستعدًا إلى توسيع نطاق التأهيل في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق. بالإضافة إلى برنامج الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة الذي يربط الطلاب حديثي التخرج بالمشروعات البحثية. ويهدف إلى توجيه منح لطلاب الدراسات العليا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية. بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه. وهذا يوجه موضوعات الدراسات العليا نحو المشكلات الصناعية واحتياجات القطاعات الإنتاجية بشكل مباشر.