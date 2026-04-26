عبدالحليم علي يكشف تفاصيل رسالة حسام حسن السرية وهدفه في المباراة الودية

اللاعب عبدالحليم علي يروي تفاصيل دخوله أرض الملعب وتسجيله هدفًا في مباراة ودية تحت قيادة حسام حسن، ويكشف عن الرسالة التي كان المدرب يوجهها للاعبين، بالإضافة إلى حديثه عن تجربته مع الزمالك وخروج أحمد الشناوي من حسابات كأس العالم.

كشف اللاعب عبدالحليم علي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بدخوله أرض الملعب وتسجيله هدفًا حاسمًا في مباراة ودية تحت الإشراف الفني للمدرب حسام حسن ، مؤكدًا أن هذه اللحظة لم تكن مجرد تسجيل هدف، بل كانت جزءًا من رسالة مهمة كان المدرب يوجهها للاعبين.

وأوضح عبدالحليم في حديثه: حسام حسن كان يوجه رسالة للاعبين بأن كرة القدم تتطلب جهدًا وعملًا دؤوبًا، وأن النجاح لا يأتي إلا بالمثابرة والتفاني في التدريب. وأضاف: كنا نخوض مباراة ودية خلال فترة المعسكر التدريبي، وكان الكابتن حسام يشرف على تدريب اللاعبين بشكل مباشر. لاحظنا تأخر تسجيل الأهداف في البداية، ولكنه لم يكن صامتًا حيال ذلك. فجأة، طلب مني النزول إلى أرض الملعب، وسألته باستغراب: أقوم بأين؟

فأجاب بحزم: انزل! وبالفعل، لبّيت طلبه ونزلت إلى الملعب، على الرغم من أنني لم أكن أشعر بالراحة التامة في تلك اللحظة. وبعد نزولي، تمكنت من اللعب وتقديم أداء جيد، ونجحت في تسجيل هدف. وأشار عبدالحليم إلى أن حسام حسن كان يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إيصال رسالة واضحة للاعبين مفادها أن كرة القدم تتطلب جهدًا وتعبًا وشغلًا مضنيًا داخل الملعب، وأن حتى اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرة الطويلة يجب عليهم أن يعملوا بجد واجتهاد لتحقيق النجاح.

وأردف: نزلت إلى الملعب وقدمت ما عليّ، تحركت بشكل جيد، واحتلت المكان المناسب، وساهمت في توسيع اللعب لزملائي. وفي النهاية، وصلت لي كرة عرضية وتمكنت من تسجيلها برأسي. وأكد عبدالحليم أن الرسالة التي أراد حسام حسن إيصالها قد وصلت بالفعل، وأنها كانت بمثابة حافز وتنبيه للاعبين لزيادة جهودهم واجتهادهم في التدريب والمباريات. وفي سياق آخر، تحدث عبدالحليم عن تجربته مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه الإعلامي خالد الغندور في دعمه ومساندته.

وقال: خالد الغندور كان قريبًا جدًا مني وكان يقدم لي الدعم اللازم، وكذلك الجيل بأكمله ساعدني في الوصول إلى لقب هداف الزمالك التاريخي. وأضاف: هذا الإنجاز لم يتحقق بمفردي، بل كان بفضل دعم زملائي والجهاز الفني والإداري بأكمله. هذا اللقب ليس ملكًا لي وحدي، بل هو ملك للفريق بأكمله، وأي بطولة كنا نحققها كانت تحمل اسم نادي الزمالك. وأعرب عن امتنانه لله سبحانه وتعالى، قائلًا: أحمد الله وأشكره على كل ما رزقني به، لأن الأرزاق بيد الله وحده.

لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصبح الهداف التاريخي لنادي الزمالك، لأنه لقب كبير جدًا ومسؤولية كبيرة. وأكد أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود سنوات طويلة من العمل الجاد والتفاني في خدمة النادي. وأشار إلى أن الدعم والمساندة التي تلقاها من زملائه والجهاز الفني كانا حاسمين في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. وفي نهاية حديثه، تطرق عبدالحليم إلى مسألة اختيار اللاعبين للمشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، قد خرج من حسابات حسام حسن.

وأوضح أن هذا القرار يعود إلى الرؤية الفنية للمدرب، وأن حسام حسن لديه خططه الخاصة لاختيار اللاعبين الذين يراهم الأنسب لتمثيل المنتخب الوطني في هذه البطولة الهامة. وأكد أن حسام حسن يمتلك الخبرة الكافية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم مصلحة المنتخب الوطني. وأشار إلى أن المنافسة على المراكز في المنتخب الوطني ستكون شرسة، وأن جميع اللاعبين سيسعون جاهدين لإثبات جدارتهم وحجز مكانهم في التشكيلة الأساسية.

وأعرب عن ثقته في قدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم 2026، وتحقيق حلم الجماهير المصرية في الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة. وأكد أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق الفوز في جميع المباريات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines