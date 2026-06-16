عبدالإله العمري يصنع التاريخ كأول مدافع سعودي يسجل في كأس العالم

سجل المدافع عبدالإله العمري هدفًا تاريخيًا للمنتخب السعودي في مباراة افتتاح مونديال 2026 ضد أوروجواي، ليكون الأول من نوعه يسجله مدافع في تاريخ السعودية في كأس العالم، ويرفع رصيد أهداف الأخضر إلى 15 هدفًا.

في افتتاح مشوار المنتخب السعودي ب كأس العالم 2026 ، سجل ال مدافع عبدالإله العمري هدفًا تاريخيًا أمام منتخب أوروجواي ، ليصبح أول مدافع يحرز هدفًا للمملكة في تاريخ مشاركاتها في مونديال كأس العالم.

جاء الهدف في الدقيقة الأربعين من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم العمري للأخضر قبل أن يسجل رونالد أراوخو هدف التعادل لأوروجواي في الشوط الثاني. بهذا الهدف، يرتفع رصيد أهداف السعودية في كأس العالم إلى 15 هدفًا، بعد 14 هدفًا سجلتها في النسخ السابقة (1994، 1998، 2002، 2018، 2022).

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل هدافي المنتخب في المونديال، الذي يتصدره سامي الجابر وسالم الدوسري بثلاثة أهداف لكل منهما، يليه فؤاد أنور بهدفين، بينما سجل كل من سعيد العويران، فهد الغشيان، يوسف الثنيان، ياسر القحطاني، سلمان الفرج، وصالح الشهري هدفًا واحدًا. ويمثل هدف العمري، كونه أول هدفolded دفاع، إضافة نوعية تعكس مساهمة جميع الخطط في مشوار المنتخب السعودي بالنسخة الحالية من البطولة





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كأس العالم 2026 المنتخب السعودي عبدالإله العمري أوروجواي هدف تاريخي مدافع

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