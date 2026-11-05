عبد الستار صبري يعلن قائمة منتخب الناشئين لتصفيات شمال إفريقيا

كشف عبد الستار صبري عن قائمة منتخب الناشئين لمواليد 2010 استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا في تونس نوفمبر 2026.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة المدير الفني عبد الستار صبري عن القائمة الرسمية المستكرة للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا، والتي ستقام في تونس. تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات البطولة المقررة خلال الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر الجاري، في إطار السعي للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

قائمة منتخب الناشئين الرسمية

شملت القائمة المختارة عددًا كبيرًا من المواهب الشابة الممثلة لأندية الدوري الممتاز، حيث شارك خمسة لاعبين في مركز حراسة المرمى هم مروان أحمد من إنبي، وياسين نيازي من بيراميدز، ومصطفى سمو الدين من زد، بالإضافة إلى عمار معتمد من غزل المحلة، وحسام حسن من إنبي.

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في خط الدفاع، ضمت القائمة الحضري عصام من الأهلي، ومحمد عادل من إنبي، وعمر طارق من الأهلي، وأحمد الراعي من إنبي، وخالد حسن من الجونة، وعمر علاء من غزل المحلة، وزيا مسلم من إنبي، ويوسف أنور من الأهلي، وعمر السيد من إنبي.

وعلى مستوى خط الوسط، شارك كل من عمار عويس من بيراميدز، ومحمد مصطفى من زد، ويوسف علي من بيراميدز، وبراء عاطف من زد، وأحمد الخياشي من زد، وياسين مصطفى من الزمالك، وياسين محمد من إنبي، وخالد جمال من البنك الأهلي.

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أما في خط الهجوم، فقد ضم القائمة خالد حسن من الجونة، وحسين خليفة من زد، ومحمد خالد من إنبي، بالإضافة إلى حازم عاطف من بيراميدز، مما يعكس التنوع في التكتيكات التي سيعتمدها عبد الستار صبري.

أهمية التصفيات والفرص المتاحة

تعتبر تصفيات شمال أفريقيا محطة حاسمة أمام منتخب الناشئين، حيث تسعى المجموعة لتعزيز حضورها في المحافل القارية من خلال تحقيق النتائج الإيجابية. ويمنح هذا البطولة فرصة ذهبية للاعبين للظهور أمام المدربين والجماهير في ظروف تنافسية عالية.

يتمحور الهدف الرئيسي للمدرب عبد الستار صبري حول اختبار التوافق التكتيكي بين اللاعبين تحت ضغط المنافسة الحقيقية، واستعداد الفريق للتحديات المستقبلية في إطار النهوض بالكرة المصرية الشابة.