في مخيمات خان يونس، يواصل العازف عبد الفتاح النجيلي عزف عوده رمزا للأمل رغم خسائر الحرب التي راح ضحيتها 118 مبدعا في القطاع الثقافي والفلسطيني، وفق إحصائيات رسمية.

في زاوية متواضعة من خيمة إيجار بمنطقة مواصي شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة ، يجلس الفنان عبد الفتاح النجيلي ، البالغ من العمر 67 عاما، محاطا بظروف النزوح القاسية. يحمل العبد بين ذراعيه آلة موسيقية قديمة شكلت رفيقه الوحيد خلال رحلة التهجير التي جرت عبر المنطقة، حيث رافقه عبر المراحل الصعبة من الفوضى والاضطراب.

العود رفيق النزوح في مخيمات خان يونس

يؤكد عبد الفتاح النجيلي أن الموسيقى لم تعد مجرد هواية ترفيهية، بل تحولت إلى أداة نفسية هامة لتخفيف الأعباء والضغط النفسي الناتج عن فقدان المسكن والممتلكات. ويذكر أنه حرص بشكل كبير على جمع أجزاء العود وترتيبها بعناية فائقة قبل خوض رحلة النزوح، إذ اعتبرها الشيء الوحيد الذي لا يمكن التخلي عنه في حياته اليومية.

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خسائر القطاع الثقافي والفني لعام 2024

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة إلى مقتل 118 مبدعا وعاملا في القطاع الثقافي والفلسطيني خلال عام 2024. شملت الخسائر البشرية 58 عاملا في الفنون الأدائية والمسرح والسينما، و30 فنانا تشكيليا، و20 كاتبا وأديبا، إضافة إلى 10 موسيقيين لقوا مصرعهم.

تدمير البنية التحتية للفنون والمسارح

امتدت الدمار ليس فقط إلى الأرواح بل شمل البنية التحتية الثقافية في القطاع، حيث دمرت عشرات المراكز الثقافية والمكتبات العامة والمتاحف والمسارح. هذا التدمير حرمان العديد من الفنانين والموسيقيين من أماكن ممارسة أنشطتهم وأدواتهم الفنية، مما أدى إلى تراجع فرص استمرار الأنشطة التي كانت متنفسا للسكان ووسيلة للحفاظ على الذاكرة الفلسطينية.

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الأب عبد الله والحفاظ على الهوية والأمل

يتحول موقع العود إلى ملتقى عائلي يجتمع فيه أبناء عبد الفتاح النجيلي، وعلى رأسهم عبد الله وأحفاده، للاستماع إلى الألحان والغناء. توفر هذه الجلسات للأطفال، بما في ذلك حسان، فرصة مؤقتة للابتعاد عن ضغوط الحياة في المخيمات، مما يساعدهم على استعادة جزء من الأجواء الطبيعية التي عاشوها سابقا في منازلهم قبل الحرب.

التحديات الصحية ورغبة في العلاج والسفر

على الرغم من تمسكه بالعود، يعترف النجيلي بمعانته الصحية، حيث يعلق آماله الكبيرة في السفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي المتخصص. يواجه عائقاً كبيراً يتمثل في صعوبة حركة السفر عبر المعابر وإجراءات التنسيق المعقدة وتكاليف السفر المرتفعة، لكنه يكرر قوله إن الأمل الوحيد المتبقي لديه هو الحصول على الرعاية الصحية.