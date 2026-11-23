وزير التربية والتعليم يؤكد أن التعليم والحماية الاجتماعية يشكلان مسارًا تنمويًا واحدًا، مع التركيز على رياض الأطفال كمرحلة حاسمة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

أكد السيد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، خلال مشاركته الفاعلة في فعاليات النسخة الأولى من "المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية"، أن التعليم يُعد الدعامة المركزية لأي استراتيجية جادة تهدف إلى استثمار رأس المال البشري بشكل فعّال ومستدام.

التعليم والحماية الاجتماعية مسار واحد

صرّح الوزير بأن العلاقة بين قطاع التعليم ونظم الحماية الاجتماعية قد تجاوزت مفهوم التكامل التقليدي بين الخدمات، لتصبح مسارًا تنمويًا موحّدًا لا يتجزأ.

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وبيّن أن دور الحماية الاجتماعية يتمثل في منح الأسر القدرة المادية والاجتماعية على إلحاق أبنائها بالمؤسسات التعليمية، بينما يقوم النظام التعليمي الجيد بتحويل هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات فعلية.

وأوضح أن هذه القدرات تمكن الأجيال الشابة من تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم بشكل مباشر في كسر حلقة الفقر التي قد تمتد عبر الأجيال المتعاقبة.

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أولوية رياض الأطفال وتنمية المهارات

أشار السيد محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تضع مرحلة رياض الأطفال، المخصصة للأطفال من سن الرابعة إلى السادسة، في صدارة أولوياتها الاستراتيجية.

واعتبر الوزير هذه المرحلة نقطة الانطلاق العادلة لكل طفل بغض النظر عن خلفيته الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث تتشكل فيها ملامح الشخصية وتأسس القدرات المعرفية واللغوية والاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في إتاحة هذه المرحلة وارتقاء جودتها من خلال تطوير المناهج التفاعلية وتأهيل القدرات المهنية للمعلمات لضمان خبرة تربوية غنية.

التغذية والصحة أساسيات للتعليم

أكد الوزير أن التحدي الحقيقي في توسع التعليم لا يقتصر على الأرقام، بل يركز على ضمان تعلّم فعلي يرسخ المهارات الأساسية ويبني ثقة الطفل بنفسه منذ البداية.

واستعرض السيد محمد عبد اللطيف دور التغذية المدرسية كجسر رئيسي للتكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، حيث تدعم الوجبة المتكاملة النمو البدني وتنعكس إيجابيًا على التركيز الدراسي.

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وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرات للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بالإضافة إلى مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لحماية الإبصار.

العدالة التعليمية والمهارات الأساسية

وشدد الوزير على أن العدالة التعليمية لا تتحقق بمجرد توفير مقعد دراسي، بل بضمان امتلاك كل طالب لمهارات القراءة والكتابة والحساب والفهم المتعمق.

وذكر أنه يتم مواصلة العمل على تحسين جودة التعلم وتطوير المناهج، بما في ذلك البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب الصفوف الأولى.

كما وجه السيد محمد عبد اللطيف الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على التعاون المثمر في تنفيذ برامج تنمية المهارات الأساسية التي تعد ركيزة للتعلم المستدام.