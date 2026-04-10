عبد الرؤوف بن غيث: شباب بلوزداد يواجه الزمالك بروح قتالية لتحقيق الفوز في نصف نهائي الكونفدرالية

علق عبد الرؤوف بن غيث ، قائد نادي شباب بلوزداد الجزائري، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية . يستعد فريق شباب بلوزداد لمواجهة قوية أمام الزمالك المصري في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. هذه المواجهة تعتبر بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الفريق الجزائري على التأهل إلى النهائي.

يدرك اللاعبون جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة، حيث يسعون لتمثيل النادي والكرة الجزائرية بأفضل صورة ممكنة. التحضيرات تسير على قدم وساق، في أجواء إيجابية وتركيز كبير من جميع اللاعبين والجهاز الفني. الفريق يعتمد على التكاتف والروح القتالية لتحقيق الفوز، ويسعى اللاعبون لتقديم أداء يليق بسمعة النادي والجماهير. الزمالك يُعد من الأندية الكبيرة ذات الخبرة الطويلة في المنافسات الإفريقية، وهذا ما يجعل المباراة صعبة. ومع ذلك، يؤمن لاعبو شباب بلوزداد بأن الفوز ممكن، وأن المباراة تُحسم داخل أرض الملعب، بعيداً عن الأسماء والتاريخ. الفريق يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتعزيز حظوظه في بلوغ النهائي. التركيز والانضباط والعمل الجماعي ستكون مفتاح التفوق في هذه المواجهة الصعبة. رسالة قائد الفريق إلى زملائه واضحة: اللعب بروح المجموعة وتقديم أداء قوي ومشرف. المباراة تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها بأفضل شكل ممكن من أجل النادي والجماهير، التي تعتبر السند الحقيقي للفريق. الأمل معقود على إسعاد الجماهير وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى النهائي القاري. المباراة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة شباب بلوزداد على المنافسة في المحافل القارية، وسيكون على اللاعبين إثبات قدرتهم على تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. الفريق الجزائري يعتمد على خططه الفنية والبدنية، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير، لتحقيق الفوز على الزمالك ووضع قدم في النهائي. كل هذه العوامل تجعل من المباراة لقاءً مثيراً ينتظره الجمهور بشغف





