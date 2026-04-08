عبد المنعم سعيد: أزمة أمريكا وإيران.. مشهد معقد يتطلب حذرًا وتحركات دقيقة

يرى المفكر عبد المنعم سعيد أن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تتسم بالتعقيد، مع تصاعد الخطاب السياسي وتداخل أدوار القوى الإقليمية. ويحذر من هشاشة الحلول المؤقتة وضرورة الحذر من التصعيد.

صرح المفكر والكاتب السياسي عبد المنعم سعيد ، بأن التطورات الأخيرة في الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة و إيران تشير إلى مشهد معقد للغاية، يتسم بتداخل عوامل التصعيد و التهدئة بشكل متزامن، مع وجود أدوار متعددة للقوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأوضح سعيد، خلال حوار له مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “المشهد” التلفزيوني، أن الساعات القليلة الماضية شهدت تصعيداً ملحوظاً في الخطاب السياسي، خاصة من الجانب الأمريكي، وذلك بالتزامن مع وجود تباينات في وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية نفسها، بين المسؤولين، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار وعدم الوضوح في عملية صنع القرار السياسي. وأشار الكاتب السياسي إلى أن المفاوضات التي جرت بين الطرفين واجهت صعوبات جمة، وذلك يعود بالأساس إلى تمسك كل طرف بشروط متناقضة ومتضاربة، حيث قدمت الولايات المتحدة مطالب واسعة النطاق، في المقابل طرحت إيران شروطاً مختلفة، مما كاد أن يؤدي إلى فشل المسار التفاوضي بالكامل، لولا التدخل الفعال من قبل الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر وتركيا وباكستان، الذين بذلوا جهوداً مضنية لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر. وأضاف سعيد أن الصيغة التي تم التوصل إليها في النهاية، والتي تقوم على مبدأ فتح مضيق هرمز الحيوي مقابل وقف إطلاق النار لفترة زمنية محدودة، تمثل حلاً مؤقتًا وغير كامل، يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل طرف للحفاظ على مواقفه ومصالحه، دون معالجة جذرية لأسباب الأزمة الحقيقية والمستمرة. كما نبه إلى أن الاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه لا يزال يواجه تحديات كبيرة، وذلك في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وظهور اعتراضات من بعض الأطراف، بالإضافة إلى غياب الثقة المتبادلة بين واشنطن وطهران، وهو ما يضع مستقبل التهدئة والاستقرار في المنطقة أمام اختبار حقيقي وشديد الأهمية خلال الفترة المقبلة. وختم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركات دقيقة ومدروسة من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، بهدف الحفاظ على الاستقرار النسبي في المنطقة، محذراً من أن أي تصعيد جديد أو أي انتكاسة في مسار التهدئة، قد يؤدي إلى إعادة المنطقة بأسرها إلى دائرة الصراع والعنف، مما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية الفاعلة في هذه المرحلة، وضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وتهدئة التوتر. وشدد على أهمية التوصل إلى حلول مستدامة وشاملة للأزمة، وليس مجرد حلول مؤقتة، وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق التوازن في العلاقات بين الأطراف المعنية. وأكد على أهمية الحوار والتفاوض كآلية أساسية لحل النزاعات وتسوية الخلافات، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية. كما أشار إلى أهمية دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة توفير الدعم المالي والاقتصادي للمنطقة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار





