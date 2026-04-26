عبد العاطي: الدوري لم يحسم بعد والأهلي لا يمكن الاستهانة به

مجدي عبد العاطي يؤكد أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لا تزال مستمرة، وأن الأهلي قادر على التتويج باللقب رغم أي صعوبات، مع استعدادات الأهلي لمواجهة بيراميدز.

أكد مجدي عبد العاطي ، المدير الفني السابق لنادي مودرن سبورت، أن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لا يزال بعيدًا عن الحسم، وأن الاعتقاد بانتهاء المنافسة هو تصور خاطئ تمامًا.

وأوضح عبد العاطي، خلال مشاركته في برنامج 'الناظر' الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة النهار، أن التاريخ يشير إلى أن الأهلي قادر على قلب الموازين وتحقيق الفوز في أي وقت، مستشهدًا بما حدث في الموسم الماضي عندما تمكن الفريق الأحمر من التتويج باللقب على الرغم من تأخره بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه. وأضاف أن الأهلي يمثل قوة لا يستهان بها في كرة القدم المصرية، ولا يمكن أبدًا التقليل من شأنه أو الاطمئنان إليه، مؤكدًا أن السباق نحو اللقب لا يزال مفتوحًا على مصراعيه، وأن الحسم النهائي لن يتم إلا في الجولات الأخيرة من البطولة.

إن قوة الأهلي تكمن في تاريخه العريق وخبرة لاعبيه وقدرته على استعادة مستواه في اللحظات الحاسمة، وهو ما يجعله دائمًا منافسًا قويًا على الألقاب. كما أن الروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبو الأهلي، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الفريق، تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الانتصارات. لا يمكن تجاهل أيضًا الدور الهام الذي يلعبه الجهاز الفني بقيادة ييس توروب في تحفيز اللاعبين وتطوير أدائهم، ووضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لكل مباراة.

فالأهلي ليس مجرد فريق كرة قدم، بل هو مؤسسة رياضية عريقة لها تاريخ طويل من الإنجازات والبطولات، وهو ما يجعله رمزًا للفخر والاعتزاز لدى جماهير الكرة المصرية. واختتم فريق الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب اليوم الأحد استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة فريق بيراميدز المرتقبة، والتي من المقرر أن تقام مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في دوري نايل.

وقد حرص الجهاز الفني على إجراء تدريبات مكثفة خلال الأيام الماضية، بهدف تجهيز اللاعبين بشكل كامل للمباراة، والتركيز على الجوانب التكتيكية والفنية التي تساعد الفريق على تحقيق الفوز. كما قام الجهاز الطبي بمتابعة حالة اللاعبين، والتأكد من جاهزيتهم للمشاركة في المباراة، وتقديم العلاج اللازم لأي لاعب يعاني من إصابة. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لأهمية المباراة بالنسبة للفريقين، ورغبتهما في تحقيق الفوز والاقتراب من حسم لقب الدوري.

وستكون المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، ومدى استعدادهما للمنافسة على اللقب في الجولات المتبقية من البطولة. فالأهلي يسعى إلى استعادة صدارة الترتيب، بينما يطمح بيراميدز إلى تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته. من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء غد الاثنين، على أرضية استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وستنقل قناة أون سبورت المباراة مباشرة، مع تغطية شاملة قبل وأثناء وبعد المباراة، من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية. ويقدم الاستوديو التحليلي تحليلات فنية وتكتيكية للمباراة، بالإضافة إلى استضافة خبراء ومحللين لمناقشة أهم جوانب اللقاء، والتوقعات الخاصة بنتيجة المباراة. ويعتبر دوري نايل المصري الممتاز من أقوى وأكثر الدوريات العربية شعبية، ويحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي.

ويقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تم لعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، ثم تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق التي تنافس على البقاء في الدوري. وتضم مجموعة التتويج فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا والمصري وسموحة وإنبي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق زد ووادي دجلة والجونة والبنك الأهلي وبتروجت ومودرن سبورت وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية وفاركو والإسماعيلي





