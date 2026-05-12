عبقرية عبد الرحمن أبو زهرة: رحلة في فن تجسيد الشخصيات المركبة وأيقونات الشر السينمائي

قراءة تحليلية في المسيرة الفنية للفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، وتسليط الضوء على قدرته الفائقة في أداء الأدوار التاريخية وأعمال الدبلجة العالمية مثل الأسد الملك وعلاء الدين.

يظل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة علامة فارقة في تاريخ الفن العربي، ليس فقط لكونه ممثلاً قديراً، بل لأنه كان مدرسة في تطويع الصوت والأداء لتجسيد أكثر الشخصيات تعقيداً وتركيباً.

لعل المشهد الذي وقف فيه على المنبر، مرتدياً العمامة والجلباب في مسلسل عمر بن عبد العزيز عام 1994، يمثل واحداً من أقوى المشاهد الدرامية التي خلدتها الذاكرة التليفزيونية. حينها، لم يكن أبو زهرة يؤدي دور الحجاج بن يوسف الثقفي فحسب، بل كان يعيد إحياء شخصية تاريخية مثيرة للجدل بكل ما تحمله من سطوة وبطش وبلاغة لغوية.

تلك الكلمات التي ألقاها بنبرة واثقة وحازمة، مثل 'أنا ابن جلا وطلاع الثنايا'، لم تكن مجرد نصوص مكتوبة، بل كانت تجسيداً حياً لكاريزما طاغية استطاع من خلالها الفنان الراحل أن يفرض هيبته على الشاشة، مستخدماً مخارج حروف دقيقة ولغة عربية فصحى رصينة، مما جعل هذا الدور يحتل مكانة خاصة في قلبه، واصفاً إياه في لقاءات سابقة بأنه أعظم دور قدمه في مسيرته الفنية الحافلة، خاصة وأنه جاء في عمل شاركه فيه الفنان الكبير نور الشريف، قبل أن يجمعهما لاحقاً عمل آخر لا يقل شهرة وهو 'لن أعيش في جلباب أبي' الذي قدم فيه شخصية المعلم إبراهيم سردينة ببراعة فائقة.

وفي تحول درامي مذهل وفي العام ذاته 1994، أثبت عبد الرحمن أبو زهرة أن موهبته لا تتوقف عند حدود التمثيل الجسدي، بل تمتد لتشمل التمثيل الصوتي الذي يتطلب قدرات خاصة لنقل المشاعر والسمات الشخصية عبر الصوت فقط. لقد تألق في تقديم شخصية 'الأسد سكار' في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير 'الأسد الملك'.

في هذا الدور، استطاع أبو زهرة أن يرسم ملامح الشر الماكر والدهاء المطلق، مجسداً نموذج الخيانة العائلية في أبشع صورها، حيث كان سكار يطمح في الاستيلاء على العرش من أخيه موفاسا. لقد نجح في خلق توازن دقيق بين القسوة والطرافة السوداء، مما جعل الشخصية محفورة في ذاكرة أجيال من الأطفال والكبار على حد سواء.

هذا الأداء الاستثنائي لم يمر مرور الكرام، بل نال إشادة واسعة من شركة 'ديزني' العالمية، التي رأت في صوته التجسيد المثالي للشخصية الشريرة، مما يؤكد أن الفنان العربي قادر على مضاهاة المعايير العالمية في فن الأداء الصوتي حينما تتوفر الموهبة الحقيقية والقدرة على تحليل أبعاد الشخصية النفسية. ولم يقف طموح أبو زهرة عند سكار، بل نقل تلك النبرة الماكرة والمغلفة بالدهاء إلى شخصية الوزير جعفر في فيلم 'علاء الدين'، ليؤكد مرة أخرى تفوقه في تقديم أدوار 'الشر الراقي' أو الشرير الذي يخطط في الخفاء بذكاء حاد.

إن قدرة الفنان الراحل على التنقل بين دور الحجاج الدموي، وسكار الخائن، وجعفر الطامع، وصولاً إلى المعلم سردينة بوقاره وخبرته، تعكس مرونة فنية نادرة. لقد كان أبو زهرة يمتلك أداة سحرية وهي صوته، الذي كان يتغير بتغير الحالة النفسية للشخصية، فمن الصراخ المجلجل في خطب الحجاج إلى الهمس الماكر في مؤامرات سكار. إن هذا التنوع هو ما جعل منه مرجعاً للأجيال القادمة من الفنانين في كيفية بناء الشخصية من الداخل، والاعتماد على التفاصيل الصغيرة لنقل رسالة درامية قوية.

رحل عبد الرحمن أبو زهرة جسداً، لكنه ترك إرثاً فنياً يتحدث عنه كلما شاهدنا مشهداً تاريخياً مهيباً أو سمعنا صوتاً شريراً يثير القشعريرة في أفلام الرسوم المتحركة، ليظل اسمه مرتبطاً بالتميز والإتقان والقدرة الفائقة على الإقناع





