عبور ناقلات غاز هندية لمضيق هرمز وسط تصاعد التوترات الإقليمية

تشير بيانات تتبع السفن إلى عبور المزيد من ناقلات الغاز الهندية لمضيق هرمز، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار الهند في جهودها لتأمين إمدادات الغاز وسط أزمة طاقة.

غادرت ناقلتان أخريان للغاز المسال ترفعان العلم الهند ي، وهما 'جرين آشا' و'جرين سانفي'، الخليج العربي حاملتين الوقود إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وذلك وفقًا لبيانات تتبع السفن على موقعي LSEG وKpler. وتُضاف هاتان السفينتان إلى قائمة متزايدة من السفن الهند ية التي تمكنت من عبور مضيق هرمز ، مما يشير إلى استمرار حركة الشحن على الرغم من التوترات المتزايدة في المنطقة.

أظهرت البيانات أن سفينة ثالثة، هي 'جاج فيكرام'، لا تزال في غرب مضيق هرمز، مما يدل على استمرار وجود سفن تنتظر الإذن بالمرور أو تواجه صعوبات في العبور. تعكس هذه التحركات الجهود المستمرة للهند لضمان إمدادات الطاقة اللازمة، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة.\تشير التقارير إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد أدت إلى توقف شبه تام للشحن عبر المضيق، مما زاد من تعقيد الوضع. ومع ذلك، تؤكد إيران أن 'السفن غير المعادية' يمكنها عبور الممر المائي إذا نسقت مع السلطات الإيرانية، مما يفتح بابًا ضيقًا أمام بعض الشحنات للتحرك. التصعيد الأخير، بما في ذلك إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران، والهجمات المتبادلة، والإنذارات العاجلة بالإخلاء، وادعاءات الاغتيالات، كلها عوامل تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتلقي بظلالها على حركة الشحن. الحذر والترقب هما السمة السائدة في الوقت الحالي، مع ترقب تطورات الأوضاع التي قد تؤثر على مسار السفن وسلامة الطواقم.\أظهرت البيانات أن سفينتي 'جرين آشا' و'جرين سانفي' قد عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في مضيق هرمز الشرقي، ليصل بذلك إجمالي عدد ناقلات غاز البترول المسال التي ترفع العلم الهندي والتي عبرت المضيق إلى ثماني ناقلات. هذا التقدم يعكس استراتيجية الهند في التعامل مع الأزمة، ويدل على قدرتها على التكيف مع الظروف الصعبة. تقوم الهند تدريجياً بإخراج شحنات غاز المسال العالقة من المضيق، حيث وصلت بالفعل كل من شيفاليك، وناندا ديفي، وباين غاز، وجاج فاسانت، وبي دبليو إلم، وبي دبليو تاير إلى الهند. تعاني الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز المسال في العالم، من أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي. هذا الوضع الصعب يتطلب حلولاً سريعة وفعالة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السكان. استهلكت البلاد 33.15 مليون طن متري من غاز المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي، حيث شكلت الواردات نحو 60% من الطلب. وجاء نحو 90% من هذه الواردات من الشرق الأوسط. كما تقوم الهند بتحميل غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج، مما يعزز من جهودها لتجاوز الأزمة وإعادة التوازن إلى سوق الغاز





