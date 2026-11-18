الفنانة عبير صبري تنشر رسالة تهنئة صادقة لشقيقتها الإعلامية مروة صبري بعيد ميلادها، مؤكدة عمق العلاقة التي تربطهما وتتمنى لها دوام السعادة والنجاح.

أظهرت الفنانة عبير صبري جانباً عاطفياً وجريداً من الملامح الفنية من خلال تواصلها مع متابعيها على منصة إنستجرام ، حيث اختارت مشاركة مشاعرها العميقة في مناسبة سعيدة لشخصية مقرّبة جداً من قلبها. وقد استهدفت هذه المبادرة الإعلامية المباشرة شقيقتها الإعلامية مروة صبري ، في خطوة أكدت فيها صراحة على ترابطهما الذي يتجاوز حدود القرابة الدموية ليشكل رابطة روحية وفكرية متينة.

تفاصيل التهنئة والتعبير عن المشاعر

قامت عبير صبري بنشر محتوى مرئي ومكتوب عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، كرسّه خصيصاً للاحتفاء بعيد ميلاد شقيقتها الإعلامية مروة صبري. وتميّزت الرسالة بطابعها العاطفي الخاص الذي كشف عن قوة الرابطة الأسرية التي تجمعهما، حيث وصفتهما بأنها الأقرب إلى قلبها على الإطلاق. وأبدت الفنانة اعتزازها الكبير بوجود شقيقتها إلى جانبها في مختلف مراحل حياتها، مما جعل هذه المناسبة أكثر قيمة ومعنى.

Also read محمد رمضان يفاجيء جمهوره بعمل فني جديد مع عفروتو وزياد ظاظا

الارتباط الروحي بين الشقيقتين

في صلب رسالتها، عرّفت عبير صبري شقيقتها مروة بأنها "توأم روحها"، مؤكدة أن العلاقة بينهما لا تقتصر على كونها أخاً أو أختاً فحسب، بل هي علاقة تتجاوز حدود الأخوة التقليدية لتشمل عمقاً إنسانياً وفكرياً غير عادي. وأكدت العبارة أن مروة تمثل لها "حياة" كاملة و "كل حاجة ليها في الدنيا"، مما يعكس مدى التداخل الوظيفي والعاطفي بين الممارستين الصحافيتين والفنيتين.

Advertisement

دعاءات بالصحة والنجاح المستدام

شملت كلمات التهنئة التي وجهتها عبير لمروة دعوات خالصة بأن يديم الله عليها العطاء، متمنية لها عاماً جديداً مليئاً بالصحة النفسية والجسدية، والرزق الواسع، والنجاح المتواصل. وذكرت شقيقتها بـ "المرمور القمر"، معبرة عن تمنيتها لها بأن تظل دائماً الأكثر تميّزاً وشجاعة، وأن تحظى بمحبة الناس جميعاً، في رسالة ضمنية بتواضعها وإنجازاتها.

تفاعلات الجمهور وردود الفعل

لقيت هذه المبادرة الشخصية تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين الذين سلطوا الضوء على الجانب الإنساني للفنانة عبير صبري. وقد عكست التعليقات والإعجابات طبيعة العلاقة الأسرية الخاصة التي تجمعها بشقيقتها الإعلامية مروة، في أجواء من المحبة الصادقة والاحتفاء بالمناسبات الخاصة، مما يعزز من صورة الفنون الإعلامية كفضاء يجمع بين الاحتراف والعلاقات الإنسانية المتينة.