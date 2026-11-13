عثور على مراهق أسترالي حيًا بعد ستة أيام من اختفائه في غابات فيكتوريا

تمكنت فرق البحث الأسترالية من العثور على المراهق ويليام البالغ من العمر 17 عامًا، حيًا ومستقرًا في مستشفى بعد قضاء ستة أيام في غابات فيكتيا الوعراء. استمرت عملية البحث المكثفة التي شملت الشرطة والطائرات المسيرة حتى تم اكتشافه بجوار صندوق أدوات.

عثر رجال الشرطة في ولاية فيكتوريا الأسترالية على المراهق ويليام، البالغ من العمر 17 عامًا، على قيد الحياة بعد ستة أيام من اختفائه المفاجئ خلال رحلة تخييم مع أصدقائه في غابات كثيفة ووعرة تبعد نحو 185 كيلومترًا شرق مدينة ملبورن.

تفاصيل بداية العملية البحثية الواسعة

بدأت هذه الواقعة المثيرة للقلق يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، عندما غادر ويليام مخيم التخييم مرتديًا ملابس غير كافية للبقاء في الغابة، حيث كان يرتدي سروالًا قصيرًا وحذاء عمل فقط، دون أن يتمكن أصدقاؤه من العثور عليه في البداية.

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وبمجرد التأكد من اختفائه، انطلقت عملية بحث مكثفة ومركبة شاركت فيها فرق الشرطة المتخصصة، بالإضافة إلى كلاب البوليسية المدربة جيدًا والغواصين المحترفين الذين استعرضوا المجاري المائية الضحلة، كما تم تدعيم الجهد الميداني بدعم جوي مكثف من طائرات الهليكوبتر لتغطية مساحات واسعة من الغابات.

دور الطائرات المسيرة في اكتشاف مكان الحادث

استمرت جهود التمشيط الصعبة على مدار الأيام التالية وسط ظروف مناخية وطبوغرافية تحتمل الخطورة في تلك المنطقة النائية، إلى أن تمكن طاقم مروحية تابعة للجناح الجوي للشرطة من رصد علامات مميزة في الشجيرات.

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كان الاكتشاف الحاسم يتمثل في العثور على صندوق أدوات صيد بين الأشجار، ولكن المفاجأة الكبرى حدثت عندما اكتشف فريق الإنقاذ المراهق المستلقي داخل أحد الجداول المائية بالقرب من هذا الصندوق، ليتم إنقاذه بعد أن أمضى ستة أيام معزولًا عن العالم الخارجي.

وسائل البقاء الصحية للنجاة في البرية

كشفت السلطات لاحقًا أن المراهق نجح في الصمود والبقاء على قيد الحياة طوال فترة اختفائه من خلال شرب المياه النقية من الجدول المائي الذي عثر عليه داخله، إلى جانب تناول كيس واحد من رقائق البطاطس كان بحوزته.

هذه الموارد البسيطة ساعدته على تجنب الجفاف الشديد والحفاظ على طاقة كافية حتى وصول فرق الإنقاذ إليه، مما يؤكد أهمية البقاء في مكانه وعدم التحرك العشوائي عند التعرض لخطر التيه في الطبيعة.

الحالة الصحية للفتى والخطوات العلاجية اللاحقة

بعد العثور عليه، جرى انتشال المراهق بواسطة رافعة مثبتة على مروحية الإنقاذ، ثم نُقل على الفور إلى المستشفى المحلي لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة والاطمئنان التام على حالته الصحية العامة.

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ووصفت التقارير الطبية حالة الفتى بأنها مستقرة، رغم معاناته من بعض الخدوش البسيطة وحروق الشمس الطفيفة والإرهاق الجسدي العام، نتيجة الأيام الستة الشاقة التي قضاها في غابات فيكتيريا الوعراء.

لمحة شفهية عن ردود الأفعال المجتمعية المحيطة

بعد تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة، تمت تلبية رغبة المراهق في لمحة شفهية عن والدته، حيث استقبلته الأم بعناق شديد وعبارات تعبر عن الفرح الغامر، مؤكدة في تصريحات للصحافة أنها لن تغادر المنزل أبدًا ولن يذهب إلى أي مكان بعد الآن.

وبذلك انتهت أزمة ذعر استمرت ستة أيام في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بنجاح عملية بحث معقدة أدت إلى عثور المراهق حيًا، قبل نقله للرعاية الطبية والعائلية لضمان تعافيه الكامل.