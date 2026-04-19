عداد الكهرباء مسبق الدفع: حقيقة "الأوقات الصديقة" بعد رفع الأسعار ونصائح هامة للمستخدمين

توضيح لآلية عمل الأوقات الصديقة في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وحقيقة إلغائها بعد زيادة الأسعار، مع تقديم نصائح وتحذيرات ضرورية للتعامل مع هذه العدادات وتجنب مشاكل انقطاع التيار.

تثير تساؤلات عديدة حول آلية عمل عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، خصوصاً بعد زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة، حيث يتساءل المشتركون عما إذا كانت خاصية " الأوقات الصديقة " التي تسمح بعدم فصل التيار عند نفاد الرصيد في أوقات معينة قد ألغيت.

فبينما يبرمج العداد أصلاً على السماح بالاستلاف لمديونية محدودة (تتراوح غالباً بين 50 و100 جنيه حسب نوع العداد) خلال الأوقات الصديقة، وهي من الخامسة مساءً وحتى العاشرة صباحاً، بالإضافة إلى أيام الجمعة والأعياد والإجازات الرسمية، إلا أن شكاوى متكررة وردت تفيد بفصل التيار في هذه الأوقات، مما يثير القلق. يحدث فصل العداد الإجباري في الأوقات الصديقة عندما يتجاوز الاستهلاك الحد الأقصى المسموح به للاستلاف. فإذا كان الاستهلاك مرتفعاً، على سبيل المثال بسبب تشغيل مكيف أو سخان أو غسالة، ووصلت المديونية إلى الحد الأقصى (100 جنيه مثلاً)، فإن العداد يفصل فوراً. في هذه الحالة، تعتبر "الساعات الصديقة" ملغاة نظراً لعدم قدرة العداد على تحمل ديون إضافية. لتجنب هذا الفصل المفاجئ، يُنصح بمراقبة لمبة الإنذار على العداد، وفي حال ظهور علامة السالب، يجب إعادة شحن العداد في أقرب وقت ممكن. وللتعامل الأمثل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من النصائح والتوصيات لعملائها. يأتي في مقدمتها التأكد الدائم من وجود رصيد كافٍ لتجنب انقطاع مفاجئ للتيار. يُصدر العداد إنذارات عند وصول الرصيد إلى 10 جنيهات، حيث تضيء لمبة الرصيد باللون الأحمر (أقصى لمبة على اليمين)، كما يصدر إنذاراً آخر عند انقطاع الكهرباء، ويمكن تشغيل العداد مؤقتاً بوضع الكارت دون شحن حتى تتم عملية الشحن. يُفضل أيضاً ترشيد استهلاك الطاقة قدر الإمكان خلال الأسبوع الأخير من الشهر، حيث يميل المستهلكون إلى الوصول إلى أعلى شرائح الاستهلاك في هذه الفترة. يؤدي الانتقال من شريحة استهلاك إلى أخرى إلى خصم مبلغ معين من الرصيد، يعتمد على الشريحة التي تم الوصول إليها. في حالة عدم وجود أي أجهزة كهربائية موصلة بالعداد، يتم خصم مبلغ 9 جنيهات من الرصيد بشكل يومي. من الضروري التأكد من ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح عند شحن الكارت، حيث أن طريقة حساب أسعار الكهرباء للعداد الكارت مسبق الدفع هي نفسها المطبقة على العدادات التقليدية. في حال فشل عملية شحن الكارت، يُنصح بالتوجه إلى شركة الكهرباء لتفعيله، وفي حالة تلف الكارت، يتم استبداله من الشركة. إذا فُقد الكارت، يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد، وعند استخراج كارت جديد وبرمجته، تسجل جميع بياناتك وعمليات الشحن السابقة. إذا كانت ذاكرة العداد تحتوي على عملية شحن لم تُفرغ، سيتم استقبالها وتنفيذها فور تركيب الكارت الجديد. في حال انقطاع التيار بسبب إنذار والبطاقة غير موجودة، يمكن لأي شخص بالمنزل إدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنكية في العداد لعودة التيار فوراً لحين إحضار الكارت الخاص بالعداد. يوفر العداد إمكانية عرض العديد من البيانات على الشاشة باستخدام الزر الضاغط، مثل: الرصيد المتبقي مع التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو واط/ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو واط، استهلاك الشهر السابق واثني عشر شهراً سابقاً، الاستهلاك الكلي التراكمي، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، آخر حالة عبث وتلاعب، ورسائل نصية من شركة الكهرباء. تتضمن التحذيرات الهامة لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ضرورة عدم العبث بغطاء العداد، حيث أن أي محاولة للتلاعب ستؤدي إلى فصل العداد وتحرير محضر تلاعب. إن فتح غطاء العداد يتطلب دفع غرامة محددة وفقاً لرسوم الشركة. لا يُسمح بتبديل مكان العداد أو تغيير الأسلاك المتصلة به دون الرجوع لشركة الكهرباء. في حال تجاوز الأحمال للطاقة المسموح بها، والتي تقدر بـ 80 أمبير، يتم فصل التيار الكهربائي تلقائياً. إذا تكرر هذا الفصل ثلاث مرات، ينقطع التيار بشكل كامل، ويتطلب إعادة تشغيله العودة إلى شركة الكهرباء. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو أخطاء قد تحدث





