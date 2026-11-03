عراقجي يكشف عن تقدم في المحادثات مع الوسطاء القطريين دون التوصل لاتفاق نهائي، مع وجود خلافات داخلية حول توسيع التحقيق.

أكد إبراهيم عراقجي ، المتحدث باسم الملف النووي الإيراني، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المحادثات الجارية مع الوسطاء ال قطر يين، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات لم تصل بعد إلى مرحلة التوصل إلى اتفاق نهائي. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات الإقليمية تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث تحاول الأطراف المعنية كسب الوقت وتحقيق مكاسب سياسية عبر القنوات الوسيطة. ويعد هذا التطور الأخير مؤشرًا على استمرار الجهد الدبلوماسي لحل الخلافات القائمة بين إيران والمجتمع الدولي، مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة عبر الوسطاء.

خلافات داخلية حول نطاق التحقيق

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات عميقة داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك حول ضرورة توسيع نطاق التحقيق في شبهات التدخل القطري في الانتخابات الإسرائيلية. يرى بعض المسؤولين في الشاباك أن التحقيقات الحالية قد تكون محدودة ولا تغطي كل الأبعاد المحتملة للتدخل الخارجي، بينما يحذر آخرون من عواقب التوسيع المفرط الذي قد يؤدي إلى كشف مصادر استخباراتية حساسة أو إثارة جدل سياسي داخلي. هذا الجدل يعكس تعقيد المشهد الأمني في المنطقة وحساسية العلاقة بين إسرائيل وحلفائها الإقليميين.

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تفاصيل التحقيق والبيانات المسربة

وتشير التقارير إلى أن التحقيق يدور حول تفاصيل دقيقة تتعلق بجمع البيانات الخاصة بالأفراد المتورطين في الشبهات، والتي تشمل الاسم الكامل، المحافظة التابع لها العميل، الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا، بالإضافة إلى رقم العداد المكون من عشرة أرقام. وتؤكد المصادر أن هذه الخطوة تأتي لضمان دقة المعلومات والتأكد من صحة البيانات قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أو سياسية. ويبدو أن وجود هذه التفاصيل الدقيقة يشير إلى مستوى عالٍ من التنظيم في العمليات التي يتم التحقيق فيها، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني.

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تفاعلات إقليمية ودولية مستقبلية

وتبقى الآمال معقودة على أن تؤدي هذه المحادثات إلى نتائج إيجابية تسهم في استقرار المنطقة، رغم أن عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن يشير إلى وجود عقبات كبيرة. ويظل دور الوسطاء القطريين محوريًا في سد الفجوات بين الأطراف المتنازعة، حيث تلعب الدوحة دورًا جسرًا في العديد من الأزمات الإقليمية. وفي ظل استمرار الخلافات الداخلية حول منهجية التعامل مع هذه الملفات، يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة ومفاجآت سياسية قد تغير من مسار العلاقة بين طهران والدول الغربية وإسرائيل.