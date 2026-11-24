تقرير شامل عن كشف العراق لخريطة تسريب النفط، وقرار سحب الجيش من المدن، وتصريحات الصفدي حول دور إسرائيل في الصراعات وتأثير ذلك على المنطقة.

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، بقيادة الفريق سعد معن ، عن وجود شبكة منظمة لتسريب النفط الخام في شمال العراق، مستهدفة حقل صفية في محافظة نينوى. وقد رصدت اللجنة التحقيقية التابعة للخلية وجود ثمانية عشر خرطوماً متصلاً بالشبكة، مما يعكس حجم التلاعب الذي يشهده القطاع النفطي.

تفاصيل عملية تسريب النفط في نينوى

تعتبر هذه العملية جزءاً من حملة واسعة تقودها الحكومة العراقية لمحاربة شبكات التلاعب بالأنابيب في عدة محافظات مختلفة. وقد تم تحديد موقع التسريب بدقة في حقل صفية، الواقع شمالي ناحية ربيعة، وهو موقع استراتيجي كان هدفاً للتجار والمهربين الذين يستغلون الفجوات الأمنية.

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وأشارت التقارير الرسمية إلى تورط بعض المحافظين في هذا الجرم الاقتصادي، حيث منحوا موافقات مخالفة للقانون لتمكين تصدير النفط بطريقة غير مشروعة. يأتي هذا الكشف في وقت تتصاعد فيه الجهود الحكومية لتأمين المصادر المالية للدولة ومنع تسربها إلى أيدي جهات غير قانونية.

سحب الجيش من المدن وتسليم الأمن للداخلية

في خطوة عسكرية وتكتيكية موازية، وجه وزير الدفاع العراقي نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، القطعات العسكرية الموجودة داخل المدن بالاستعداد لإخلاء مواقعها. ويأتي هذا القرار تمهيداً لتسليم المسؤولية الأمنية بالكامل إلى تشكيلات وزارة الداخلية، وذلك لضمان استمرارية حماية المواطنين.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، اللواء يحيى عبد الله، في بيان رسمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عملية الانتقال تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. الهدف من هذا الترتيب هو ضمان انسيابية المهام وعدم وجود فراغ أمني خلال فترة التسليم، مع الحفاظ على استقرار المجتمع المحلي.

كما وجّه وزير الدفاع بتكثيف برامج التأهيل والتدريب للقطعات العسكرية المتبقية، بهدف رفع كفاءتها القتالية. وسيتم تركيز جهود هذه القطعات بشكل أساسي على مهامها العسكرية الأصلية، وهي الدفاع عن الوطن وحماية سيادته وتأمين الحدود الخارجية، بدلاً من المهام الداخلية التي تتحملها وزارات أخرى.

إسرائيل والصراع في غزة حسب الصفدي

من الجانب الإقليمي، ذكر الصفدي من القاهرة أن إسرائيل تقوم بدور فعال في تأجيج الصراعات من أجل بقاء حكومتها. وأشار إلى أن الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة أصبح كارثياً، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لمنع انهيار كامل في المنطقة.

هذه التصريحات تأتي في سياق تحليلات واسعة حول الدوافع السياسية وراء استمرار الحرب في غزة، حيث يرى المحللون أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذا الصراع لأغراض بقاء سياسي داخلي. وفي المقابل، تؤكد مصر دورها الفاعل في المنطقة عبر المساهمة في عمليات الوساطة بين إيران وواشنطن لتخفيف التصعيد.

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تأثير التصعيد على مصر والوساطات

أوضح عبد العاطي، وهو أحد الشخصيات السياسية المصرية، أن مصر تضررت بشكل مباشر من التصعيد العسكري في المنطقة. وأشار إلى أن البلاد تحاول حالياً لعب دور الوساطة الفعالة بين إيران وواشنطن، بهدف تحقيق استقرار إقليمي يقلل من حدة التوترات.

وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى حماية أمنها القومي ومنع انتشار آثار الحرب في غزة إلى حدودها أو المناطق المحيطة. وتظل هذه الوساطات محوراً أساسياً للسياسة الخارجية المصرية في ظل التحديات الحالية، حيث تسعى القاهرة إلى تحقيق توازنات دقيقة مع جميع الأطراف الفاعلة.