وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصرح بتعريض الأمن العالمي للخطر بسبب تأخر سداد مساهمة واشنطن البالغة 17 مليون يورو للمنظمة، مما يهدد بتعليق أنشطتها.

اتهم وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي ، الإدارة الأمريكية اليوم، بالتحرك بشكل متعمد لعرقلة عمل المنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. جاء هذا الادعاء في بيان نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، مشدداً على أن واشنطن تعمل على تعطيل الأداء الكامل للمنظمة رغم تأكيداتها العلنية على قلقها إزاء انتشار الأسلحة الكيميائية.

أزمة مالية تهدد استمرار أنشطة المنظمة

تتعرض المنظمة حالياً لأزمة مالية حادة ناجمة عن تأخر الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في سداد التزاماتها المالية الخاصة بعام 2026. ولم تسدد الإدارة الأمريكية معظم مساهمتها السنوية التي تقدر بنحو 17 مليون يورو، وهو ما يهدد بشكل مباشر بقاء المؤسسة الدولية عاملة. وأكد عباس عراقجي أن هذا الإجراء الأمريكي يعرض السلم العالمي للخطر، واصفاً ما تقوم به الولايات المتحدة بأنه أمر مخز ولا يمكن قبوله في سياق الحفاظ على الأمن الدولي.

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تحذيرات سابقة من تعليق البرامج الحيوية

سبق أن حذرت المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، بشكل صريح من العواقب الوخيمة المترتبة على هذه التأخيرات المالية. وأوضحت سابرينا دالافيور أن المنظمة قد تضطر إلى تعليق العديد من أنشطتها الرئيسية في عام 2027، بما في ذلك برامج المراقبة الخاصة بالأسلحة الكيميائية وبرامج التدمير الآمن لهذه الذخائر. كما سيتم تعليق برامج المساعدة التقنية الحيوية التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء لدعم جهود النزع والحد من التسلح الكيميائي.

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تصعيد إقليمي وهجمات واسعة النطاق

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري وسياسي كبير في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجمات الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير 2026. أسفرت هذه الضربات الجوية المشتركة عن مقتل كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، ومن بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وردت الجمهورية الإسلامية على هذه الهجمات من خلال استهداف قواعد عسكرية أمريكية منتشرة في دول الخليج العربي.

ادعاءات استخباراتية حول تهديدات كيميائية

في سياق متصل، زعمت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلاً عن سبعة مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هوياتهم، أن الاستخبارات الأمريكية رصدت خططاً إيرانية لاستهداف العاصمة واشنطن بقنابل قذرة أو أسلحة كيميائية. ونفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه المزاعم، في حين تواصل عباس عراقجي الضغط من خلال الدبلوماسية الرقمية لتحميل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن انهيار آليات الرقابة الدولية.