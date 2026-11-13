عراقجي ينفي بشدة أي مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ينفي أي خطط لاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي، ويصف التقارير الإعلامية بـالفبركات، في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، بشكل قاطع ودقيق التكهنات الإعلامية التي راجت حول إمكانية عقد لقاء وثيق بين ممثلي الإدارة الأمريكية والقيادة الإيرانية. وقد صرح عراقجي بأن هذه التقارير عارية تماماً عن الصحة، مؤكداً عدم وجود أي برامج أو مفاوضات جارية من شأنها أن تؤدي إلى مثل هذا الاجتماع المرتقب.

نفي التصريحات الإعلامية حول اجتماع دبلوماسي

وجاءت تصريحات عباس عراقجي وردود فعله الرسمية مباشرة رداً على سلسلة من التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية، والتي أشارت إلى احتمال عقد اجتماع تاريخي بين نائب الرئيس الأمريكي، وعضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأكد المسؤول الإيراني الرامي أن هذه التكهنات ليست سوى فبركات إعلامية لا أساس لها من الحقيقة، مشدداً على عدم وجود أي جدول زمني أو ترتيبات مسبقة لعقد مثل هذا اللقاء المزعوم. اتهامات متبادلة بين طهران وواشنطن Also read إنفيديا تعلن استقالة جنسن هوانج وتولي كوليت كريس القيادة مؤقتا

في سياق متصل، اتهم محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الحكومة الأمريكية بنشر أخبار كاذبة ومضللة بشأن محادثات وصفها بأنها "وهمية". وطالب رضائي الإدارة الأمريكية بشكل صريح بضرورة قبول الشروط السبعة التي تقدمت بها طهران، معتبراً أن هذه الشروط هي الأساس الوحيد لأي تقدم دبلوماسي محتمل في المستقبل القريب.

تصريحات ترامب حول زخم إيجابي نحو السلام

من الجانب الأمريكي، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء القطري، تيسير آل ثاني، في البيت الأبيض، وجود ما سماه "زخماً إيجابياً" نحو إنهاء الحرب. وجاءت هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية بين الطرفين، مما يخلق حالة من التباين الواضح في الرؤى والاستراتيجيات المتبعة من قبل كلا الجانبين.

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تضارب الرؤى في المشهد الدبلوماسي الراهن

تشير هذه التطورات إلى تعقيد الوضع الدبلوماسي الراهن، حيث تتزامن نفي الجانب الإيراني لأي مفاوضات سرية مع تأكيد الجانب الأمريكي على وجود زخم إيجابي. ويعكس هذا التضارب في المواقف صعوبة كبيرة في تحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاعات القائمة، خاصة مع استمرار رفض إيران للشروط الأمريكية وإصرارها على شروطها الخاصة.

تأثير التصريحات على المسار المستقبلي للمفاوضات

تترتب على هذه التصريحات المتباينة تداعيات كبيرة على المسار المستقبلي للمفاوضات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. فبينما تنفي إيران أي جهود دبلوماسية جارية، يصرح المسؤولون الأمريكيون عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق تقدم. هذا التباين الحاد يعزز من حالة اللبس والارتباك لدى المراقبين الدوليين، مما قد يؤثر سلباً على فرص حل الأزمات القائمة في المنطقة بشكل سلمي.