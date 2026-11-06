عرس جماعي لـ 250 زوجا في غزة وسط الركام يرمز للأمل

أقامت لجنة إماراتية وعربية زفافاً جماعياً لـ 500 شخص في قطاع غزة المدمر، وسط ظروف إنسانية صعبة وإصرار الشباب على تأسيس أسرهم رغم خسارة منازلهم.

في وسط أنقاض المنازل المدمرة وتوزيعات النازحين، انتشر موكب زفاف جماعي ضخم على الطريق الساحلي بمدينة غزة ، حيث سارت عشرات السيارات المزينة بالورود والشرائط الحمراء والأعلام الفلسطينية نحو شاطئ البحر، حاملاً فرحة الآلاف وسط الرماد.

تفاصيل حفل ثوب الفرح الثالث في غزة

اجتمع 250 عريساً ببدلاتهم الرسمية مع 250 عروسة في النادي البحري المطل على الشاطئ، حيث أقيم الاحتفال الرسمي في يوم الجمعة، لتبدأ بذلك فعاليات مبادرة "ثوب الفرح 3" التي استهدفت مساعدة الشباب الفلسطينيين على الزواج في ظل الظروف المعيشية الصعبة جداً التي يشهدها القطاع منذ بدء الحرب.

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ارتدت العرائس أثواباً بيضاء مزينة بالتطريز الفلسطيني الملون، مع أغطية رأس تتدلى منها زينة ذهبية اللون، بينما غطت بعضهن وجوههن بأوشحة مطرزة، وحملت أخريات باقات من الورود، في مشهد احتفالي يجمع بين الفرح والحزن وسط آثار الدمار والنزوح اللذين خلفتهما العمليات العسكرية.

نظّم الحفل دعم مؤسسي إماراتي وإنساني

نظمت لجنة إسناد عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية هذا الحفل الضخم، بدعم كامل من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بهدف تسليط الضوء على معاناة الشباب في غزة ومساعدتهم على بدء حياتهم الزوجية رغم انعدام السكن البديل لكثير منهم.

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كان اختيار المشاركين في العرس الجماعي عبر عملية قرعة دقيقة، حيث بلغ عدد المسجلين للمشاركة فيها 11 ألفاً و622 شخصاً، وبعد مراحل التسجيل والتدقيق استوفى 1335 متقدماً المعايير المطلوبة، ودخلوا القرعة النهائية التي أسفرت عن اختيار 250 عريساً مشاركاً.

قصص العرسان بين الخسارة والإصرار على الحياة

من بين المشاركين، كان الشاب الفلسطيني سائد النجار من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الذي دمر القصف الإسرائيلي منزل عائلته بالكامل، واضطر إلى الإقامة في خيمة قرب "الخط الأصفر" الذي يفصل المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي عن بقية مناطق القطاع، لكنه احتفل بزفافه رغم كل الظروف.

وقال النجار لمراسل الأناضول إن هذه الفرحة لا تختص بعريس واحد أو بـ 250 عريساً فقط، بل هي فرحة أهل غزة كلها، مشيراً إلى أن كثيراً من الفلسطينيين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي وأصبحوا يعيشون في خيام بعدما دمرت بيوتهم بالكامل أو ألحقت بها أضراراً جسيمة.

تحديات المعيشة وتأثير الحرب على الزواج

وشارك الفلسطيني منير التتري من مدينة غزة في الاحتفال رغم فقدانه والدته وعدداً من أفراد أسرته خلال الحرب، حيث دمر الجيش الإسرائيلي منزل عائلته، وكان يتمنى بشدة حضور والدته هذه المناسبة، قائلاً إنه رغم الحصار والحرب على غزة، فإنهم سيعودون ويمنحون الأمل لقلوبهم.

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أما العريس محمد قويدر، فسيبدأ حياته الزوجية داخل خيمة، بعدما فقد منزله خلال الحرب ولم يعد يملك المال الكافي لتأمين مسكن بديل، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة جعلا الزواج أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشباب الفلسطينيين في ظل هذه الظروف.

الإحصائيات الإنسانية خلف مظاهر الأمل

ويشهد القطاع حالياً نزوح مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاءه، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الضرورية التي كانت متوفرة قبل الأحداث.

وقال رئيس لجنة إسناد عملية "الفارس الشهم 3" محمد إربيع إن زفاف 500 عريس وعروس يمثل مشهداً إنسانياً يجسد إرادة الحياة رغم سنوات الحرب والمعاناة، مضيفاً أن المبادرة تحمل رسالة أمل، وتندرج ضمن الجهود الهادفة إلى مساعدة الشباب الفلسطينيين على تأسيس أسرهم.

سياق الحرب المستمرة وتأثيرها الديموغرافي

ويأتي هذا العرس الجماعي بعد أكثر من 3 أعوام على بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، التي خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف مصاب فلسطيني، فضلا عن دمار واسع وشامل للبنية التحتية والسكن في جميع أنحاء القطاع.