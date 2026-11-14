عرض فيلم التوقعات المنخفضة لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

فيلم إيفيند لاندسفيك يعرض في دار الأوبرا المصرية ضمن قسم البانوراما الدولية، ويتناول قصة صراع فنانة مع الاكتئاب

يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابعة والأربعين، عرضاً سينمائياً مميزاً ضمن فعاليات السجادة الحمراء، وذلك اليوم السبت 14 نوفمبر الجاري. يأتي هذا العرض الحصري للفيلم الروائي " توقعات منخفضة" من إخراج المخرج النرويجي إيفيند لاندسفيك ، في أول مرة يعرض فيها الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عرض الفيلم في دار الأوبرا المصرية

يُقام عرض الفيلم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من أبرز المعالم الثقافية في العاصمة القاهرة. يحدد الموعد الدقيق للعرض في الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يستضيف الجمهور العربي هذا العمل الفني النرويجي الرصين. يندرج الفيلم ضمن قسم البانوراما الدولية بالمهرجان، مما يعكس اختياراً دقيقاً للأعمال التي تقدم رؤى سينمائية متنوعة ومتميزة.

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قصة صراع نفسي مع الذروة والانهيار

تدور أحداث الفيلم الروائي الذي تبلغ مدته 105 دقائق، حول الشخصية الرئيسية "مايا" التي تواجه انهياراً نفسياً حاداً في ذروة نجاحها ومسيرتها الموسيقية المشرقة. يضطر هذا الانهيار بـ "مايا" إلى الابتعاد عن طموحاتها المهنية الكبيرة والعودة للعيش مع والدتها في ظل معاناتها من الاكتئاب الشديد والإفلاس المالي. تبدأ البطلة في العمل بدوام جزئي في مدرسة ثانوية محلية، بعيداً تماماً عن أضواء الشهرة والنجومية التي عاشتها في السابق. تجد "مايا" نفسها محاطة بتفاصيل الحياة اليومية البسيطة والممتدة، لتكتشف تدريجياً طريقها نحو العودة للحياة واستعادة توازنها النفسي.

المخرج إيفيند لاندسفيك وسيرته الفنية

يعتبر إيفيند لاندسفيك كاتباً ومخرجاً نرويجياً بارزاً، بدأ مسيرته الإبداعية من خلال إخراج الأغاني المصورة (مزيكا فيديوهات)، حيث طور أسلوباً بصرياً مرهفاً ومميزاً. وظّف هذا الأسلوب البصري الدقيق لاحقاً في أعماله الروائية الطويلة، مما منح أفلامه طابعاً فنياً خاصاً. حصد فيلمه القصير "صوفيا، الصيف الماضي" جائزة نقاد السينما النرويجية عام 2021، مما أكد موهبته المبكرة. كما شارك فيلمه "تيتس" في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي عام 2023، قبل أن يتجول في أكثر من مئة مهرجان سينمائي حول العالم، مما وضعه في مصاف المخرجين العالميين المحترمين.

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رؤية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تم تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويقام سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ليصبح أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. يحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويحتفظ بوضعه الفريد بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات الدولية التنافسية من الفئة (A). يمثل المهرجان منصة استراتيجية لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة في المرحلة الأولى من مسيرتهم.

تعزيز الحوار الثقافي بين السينمائيين والجمهور

يعمل المهرجان على تعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور العربي، من خلال تنظيم برامج متنوعة وأنشطة مهنية متخصصة. يدعم المهرجان صناعة السينما عبر ملتقيات تفاعلية وأنشطة تساهم في رفع مستوى المعرفة الفنية والتقنية لدى الجمهور والمتخصصين. يُعد عرض فيلم "توقعات منخفضة" جزءاً من هذه الرؤية الأوسع التي تهدف إلى ربط الثقافات المختلفة عبر لغة السينما، وتقديم أعمال تتناول قضايا إنسانية عميقة مثل الصحة النفسية والصراع مع الذات.

سياق عرض الفيلم والفعاليات الجانبية

يتزامن عرض الفيلم مع فعاليات مهرجانية واسعة تشمل أفلاماً أخرى مثل "Heysel 85" الذي يستعيد كارثة بروكسل، و"رامي إمام يفتح خزائن أسراره". يهدف المهرجان إلى استضافة نقاشات نقدية وحلقات حوارية حول هذه الأعمال، مما يثري التجربة الثقافية للجمهور. تستمر فعاليات المهرجان في تقديم خيارات متعددة للجمهور، مما يجعله نقطة التقاء مهمة لمحبي السينما من مختلف الخلفيات.