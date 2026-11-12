عرض فيلم فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض الفيلم الوثائقي العالمي الأول عن فاطمة سعيد وموسيقار العصر محمد عبد الوهاب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمشاركة المخرج رالف بليجر وحسين فهمي.

شهد مسرح دار الأوبرا المصرية تصفيقاً حاراً عقب عرض الفيلم الوثائقي " فاطمة سعيد وخطة عبدالوهاب" للمخرج الألماني رالف بليجر ، في إطار فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. جاء العرض العالمي الأول للفيلم ضمن قسم العروض الخاصة على السجادة الحمراء، بمشاركة المطربة الكبرى فاطمة سعيد والفنان حسين فهمي رئيس المهرجان. أقيم هذا الحدث البارز في 11 نوفمبر من العام الحالي، ضمن الاحتفالات بمرور 50 عاماً على تأسيس المهرجان منذ عام 1976، مما يعكس أهمية الربط بين التراث الموسيقي المصري العريق والأعمال السينمائية الحديثة.

تفاصيل الفيلم الوثائقي ومساهمات فاطمة سعيد

ركز الفيلم الوثائقي على العلاقة الفنية العميقة بين المطربة فاطمة سعيد والموسيقار محمد عبد الوهاب، حيث استغرق العمل السينمائي أربع سنوات ونصف السنة لإتمامه. ذكرت فاطمة سعيد خلال الندوة الحوارية المصاحبة للعرض أن التصوير كان تحدياً كبيراً نظراً لوقوعه بالتوازي مع حفلاتها الفنية المتنقلة بين مصر وألمانيا. أشارت فاطمة سعيد إلى أن فريق العمل كان متميزاً في تخطي الصعوبات اللوجستية، مؤكدة أن هناك لحظة مؤثرة ستبقى في ذاكرتها عندما سمعت أطفالاً يدندنون لإيقاعات عبدالوهاب بعد أحد حفلتها، وهو ما تمثل التأثير الحقيقي الذي أرادت صنعه من خلال الفيلم.

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منظور المخرج الألماني رالف بليجر

كشف المخرج رالف بليجر عن قصته الشخصية التي بدأت قبل 50 عاماً عندما كان طفلاً في مخيم فلسطيني بجنوب لبنان، حيث استمع لأول مرة إلى أسطوانات عبدالوهاب، ليبدأ حبه للموسيقار الكبار في ذلك الوقت. بعد عقد من الزمن التقى فاطمة سعيد التي أعربت عن إعجابها العميق بعبدالوهاب، وهو ما دفعهما لبدء رحلة صنع هذا الفيلم الوثائقي. أكد بليجر أن تتبع حياة فاطمة سعيد في شوارع القاهرة لم يكن مخططاً له بدقة في السيناريو المبدئي، بل انساب بشكل طبيعي نتيجة الشغف الكبير الذي أحسه تجاه الموسيقار محمد عبد الوهاب.

دور حسين فهمي في دعم الفيلم

ألقت كلمة خاصة في ختام الندوة قدمها الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فيها عن تقديره الشديد لصناع الفيلم. أوضح حسين فهمي أنه وافق على عرض الفيلم على الرغم من مرور وقت طويل على تسجيل المواد، وأنه أصرت فاطمة سعيد على إتمام العرض رغم أن تقديم الأفلام كان قد أغلق منذ شهر. وأكد حسين فهمي أنه يشعر أن الموسيقار محمد عبدالوهاب لم يخدم حقه بشكل كافٍ في الإنتاجات السينمائية السابقة، مما دفعه للتأييد القوي لهذا العمل الذي يسلط الضوء على إرثه الفني.

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إحصائيات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأتي الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تقيم في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من الصناعة السينمائية العالمية. يستضيف المهرجان 145 فيلماً من 64 دولة مختلفة، متنوعاً بين الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، في إطار الاحتفال بمرور نصف قرن على انطلاقته. تتضمن البرامج الرئيسية مسابقة آفاق السينما العربية، ومسابقة آفاق السينمائية الدولية، وأسبوع النقاد، بالإضافة إلى عروض الأفلام المصرية المرممة.

الفعاليات الموازية والأهداف الثقافية

يضم المهرجان برنامجاً خاصاً بعنوان "أيام القاهرة لصناعة السينما"، يهدف إلى جمع صناع السينما والمتخصصين من مصر والعالم من خلال ندوات وورش عمل وجلسات حوارية. تسعى هذه الفعاليات إلى دعم المشروعات السينمائية النامية وتطوير صناعة الفيلم محلياً وإقليمياً. يسلط الفيلم الوثائقي "فاطمة سعيد وخطة عبدالوهاب" الضوء على جانب من التاريخ الموسيقي والثقافي المصري، ويقدم قصة إنسانية فنية تجمع بين تراث محمد عبد الوهاب وإبداع فاطمة سعيد، في إنتاج سينمائي ألماني-مصري ذو جودة عالية.