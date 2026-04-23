عرض فيلم 'كان ياما كان في غزة' في القاهرة وسط إقبال متزايد

يبدأ عرض الفيلم الكوميدي الدرامي الفلسطيني 'كان ياما كان في غزة' في سينما زاوية بالقاهرة يوم 29 أبريل، بعد نجاح عالمي وجوائز مرموقة. الفيلم من إخراج الإخوة ناصر وبطولة مجد عيد، ويتناول قصة صداقة في غزة عام 2007.

يشهد عشاق ال سينما المصرية حدثًا سينما ئيًا مميزًا ببدء عرض الفيلم الكوميدي الدرامي المثير ' كان ياما كان في غزة ' في سينما زاوية بالقاهرة ابتداءً من التاسع والعشرين من أبريل الحالي.

يأتي هذا العرض بعد مسيرة سينمائية عالمية حافلة بالنجاحات، حيث نال الفيلم العديد من الجوائز المرموقة في مختلف المهرجانات الدولية، مما يؤكد مكانته كعمل سينمائي عربي أصيل ومتميز. هذا الفيلم ليس مجرد عمل ترفيهي، بل هو نافذة تطل على واقع غزة الإنساني والاجتماعي، مقدمًا قصة مؤثرة ومبتكرة تجذب المشاهدين من مختلف الخلفيات.

يمثل عرض الفيلم في القاهرة تتويجًا لجهود مبادرة 'سينماد' التي أطلقتها شركة MAD Solutions، وهي مبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة لجمهور الوطن العربي لمشاهدة أفضل الأفلام العربية التي لاقت استحسانًا عالميًا. تسعى 'سينماد' إلى دعم السينما العربية وتشجيع الحوار الثقافي من خلال تقديم أعمال فنية ذات قيمة عالية.

الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرجين والمؤلفين الإخوة ناصر - عامر ناصر وماري ليجراند - يقدم قصة تدور أحداثها في قطاع غزة عام 2007، وتركز على علاقة صداقة غير تقليدية تنشأ بين شاب يدعى يحيى وصاحب مطعم يُدعى أسامة. تتطور هذه الصداقة لتأخذهما في مغامرة غير متوقعة، حيث ينخرطان في تجارة غير مشروعة أثناء توصيل طلبات الفلافل، ليواجها بعد ذلك شرطيًا فاسدًا، مما يؤدي إلى تصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق والإثارة.

الفيلم لا يقتصر على تقديم قصة مشوقة، بل يتناول قضايا اجتماعية وسياسية هامة بطريقة ذكية ومؤثرة، مما يجعله عملًا سينمائيًا يستحق التفكير والتأمل. يشارك في بطولة الفيلم الممثل الموهوب مجد عيد، الذي يقدم أداءً مميزًا يجسد معاناة وآمال الشباب الفلسطيني. كما يشارك المنتج راني مصالحة في هذا العمل السينمائي الهام.

ما يميز 'كان ياما كان في غزة' هو الجمع بين العناصر الفنية والتقنية الرفيعة، حيث تميز الفيلم بتصوير سينمائي رائع من إبداع كريستوف جرايلوت، ومونتاج متقن من قبل صوفي راين، وموسيقى تصويرية مؤثرة من تأليف أمين بوحافة. هذه العناصر الفنية تساهم في خلق تجربة سينمائية غامرة تأسر المشاهدين وتجعلهم يعيشون تفاصيل القصة بكل حواسهم.

بعد عرض الفيلم، ستتاح فرصة فريدة للجمهور للتفاعل مع صناع الفيلم من خلال جلسة نقاشية (Q&A) بحضور بطل العمل مجد عيد والمنتج راني مصالحة، حيث يمكن للجمهور طرح الأسئلة والاستفسارات حول الفيلم وكواليس صناعته. هذا التفاعل المباشر يعزز العلاقة بين صناع السينما والجمهور، ويساهم في إثراء الحوار الثقافي حول الأفلام العربية.

'كان ياما كان في غزة' ليس مجرد فيلم، بل هو شهادة على قوة السينما العربية وقدرتها على تقديم قصص مؤثرة ومبتكرة تعكس واقع المجتمعات العربية وتلامس قلوب المشاهدين





